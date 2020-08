Arsenal-Chelsea : Lacazette et Giroud titulaires en finale de la FA Cup

Trois français sont titulaires pour la finale de la FA Cup entre Arsenal et Chelsea.

Le coup d'envoi de la finale de la sera donné à 18h300 à Wembley et les compositions d'équipes viennent d'être dévoilées.

Trois Français seront tiulaires : Lacazette pour les Gunners ; Zouma et Giroud du côté de .

A noter que l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang est le premier joueur africain à porter le brassard de capitaine d'une équipe en finale de FA Cup et que Willy Caballero est le joueur de Chelsea le plus âgé à prendre part à une finale (38 ans et 308 jours).

: Martinez, Holding, David Luiz, Bellerin, Tierney, Maitland-Niles, Xhaka, Ceballos, Pépé, Lacazette, Aubameyang. Entraîneur : Arteta.

Chelsea : Caballero, James, Azpilicueta, Zouma, Rudiger, Alonso, Jorginho, Kovacic, Mount, Pulisic, Giroud. Entraîneur : Lampard.