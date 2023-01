Arsenal : Bukayo Saka comparé à Lionel Messi par une légende des Gunners

Auteur d'une très bonne saison à Arsenal, leader de Premier League, Bukayo Saka a été comparé à Lionel Messi par un ancien Gunner.

Du haut de ses 21 ans, Bukayo Saka a encore franchi un palier cette saison. Considéré comme un grand espoir chez les Gunners au même titre qu'Emile Smith-Rowe ou Gabriel Martinelli, l'international anglais continue de grandir à l'image des Gunners. Auteur de six buts et six passes décisives en dix-sept matches de Premier League, Bukayo Saka est un titulaire indiscutable chez le leader de la Premier League.

"Saka est phénoménal"

Les capacités et la polyvalence du joueur de 21 ans n'ont jamais été remises en question, tandis que son caractère a également passé plusieurs tests après un penalty manqué lors de la finale de l'Euro 2020 et la non-qualification pour la Ligue des champions avec son club l'été dernier.

Bukayo Saka doit prochainement signer un nouveau contrat avec les pensionnaires de l'Emirates Stadium, mais il a aidé les Gunners à se hisser en tête du classement de la Premier League en enregistrant sept buts et six passes décisives toutes compétitions confondues cette saison et est considéré comme un joueur égalant les exploits de la superstar du Paris Saint-Germain, Messi - qui a remporté la Coupe du monde avec l'Argentine.

"Saka est tout aussi bon que Messi"

L'ancien capitaine d'Arsenal, Tony Adams, a déclaré au podcast Seaman Says : "Je pense que le joueur de la saison est Bukayo Saka. Ce gamin est tout simplement phénoménal. J'ai un peu critiqué Gareth [Southgate] pendant la Coupe du monde pour l'avoir fait sortir. Il est tout aussi bon que Messi, mais Messi est manifestement en fin de carrière".

"Même quand vous le remettez en question et qu'il rate son penalty à l'Euro, il est revenu. Chaque fois que je le vois, il marque des buts et marque des buts. C'est un footballeur phénoménal, le meilleur joueur de l'Angleterre et le meilleur joueur d'Arsenal", a conclu Tony Adams, auteur d'une comparaison très osée que l'ailier d'Arsenal appréciera.

Bukayo Saka a inscrit trois buts pour l'Angleterre lors de leur parcours jusqu'aux quarts de finale de la Coupe du monde 2022, et sa cote continue de grimper en flèche alors qu'il attire l'attention avec ses performances en club et en sélection nationale. Arsenal est naturellement déterminé à garder une star locale dans le nord de Londres, après avoir vu Saka être lié à des clubs comme Manchester City, et sait qu'un trophée majeur en 2022-23 pourrait aider cette cause alors qu'ils sont toujours en lice pour remporter la Premier League, l'Europa League et la FA Cup.