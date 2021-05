Arsenal - Aubameyang s'excuse après l'élimination en Ligue Europa

Le capitaine des Gunners reconnaît qu'Arsenal n'a pas été à la hauteur de l'événement en demi-finales contre Villarreal.

Pierre-Emerick Aubameyang a présenté ses excuses aux supporters d'Arsenal après leur échec en Europa League, admettant qu'ils ont dû endurer "une saison si difficile".

Arsenal a été éliminé de l'Europa League au stade des demi-finales contre Villarreal jeudi, s'inclinant 2-1 sur l'ensemble des deux matches après avoir été tenu en échec 0-0 lors du match retour à l'Emirates Stadium.

Aubameyang dit que toute l'équipe des Gunners était désespérée de sauver une campagne 2020-21 misérable par un trophée européen, mais admet également qu'ils n'ont pas atteint le niveau requis pour atteindre la finale.

Aubameyang a déploré la malchance d'Arsenal après avoir touché deux fois les montants contre Villarreal, qui affrontera Manchester United le 26 mai.

"Nous avons eu du mal à trouver notre rythme en première mi-temps et n'avons pas posé assez de problèmes à Villarreal", a écrit Aubameyang dans le programme officiel du match des Gunners avant la rencontre de Premier League contre West Brom dimanche.

"Et quand nous avons eu une occasion, la chance n'était pas là pour nous, quand j'ai touché le poteau avec la volée et ensuite la tête en deuxième mi-temps.

"Je pense que nous avons commencé la deuxième mi-temps avec plus d'énergie et que nous les avons mis sous pression, mais nous n'avons pas pu maintenir cette volonté et finalement, nous n'avons pas trouvé le chemin de Villarreal.

"Je pensais que ma tête était dedans quand elle a touché le poteau, mais ça ne s'est pas produit. Comme je l'ai dit, nous sommes vraiment contrariés d'être éliminés de la compétition à ce stade, pour nous, pour le club et surtout pour vous, les supporters.

"La saison a été tellement difficile pour les supporters et nous voulions désespérément vous donner quelque chose de positif cette saison - je suis vraiment désolé que nous n'ayons pas pu le faire pour vous."

Arteta a gagné les faveurs des fans d'Arsenal dans le nord de Londres après avoir remporté la FA Cup et le Community Shield au cours de ses huit premiers mois à la tête de l'équipe, mais il n'a pas été en mesure de construire sur cet élan cette saison.

Les Gunners ont glissé à la 10e place du classement de la Premier League à quatre journées de la fin, et ils ont également été éliminés de la Carabao Cup par Manchester City en quart de finale, avant de perdre leur titre en FA Cup en s'inclinant au quatrième tour face à Southampton.

L'article continue ci-dessous

L'Europa League représentait leur dernier espoir de se qualifier pour la Ligue des champions, mais après leur défaite contre Villarreal, ils risquent maintenant d'être éliminés de toutes les compétitions continentales pour la première fois en 25 ans.

La forme très insuffisante d'Arsenal a coïncidé avec la disgrâce d'Aubameyang, l'attaquant autrefois prolifique ayant apparemment perdu sa touche de balle devant le but au cours des neuf derniers mois.

Le joueur de 31 ans n'a marqué que 15 buts en 36 matchs toutes compétitions confondues à ce jour, soit 14 de moins que ce qu'il a réussi après huit matchs de plus en 2019-20.