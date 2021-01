Arsenal, Arteta "ne peut pas blâmer" l'état d'esprit de ses joueurs

L'entraîneur des Gunners estime que son équipe était trop fatiguée pour traverser la défense de ses adversaires lors de la rencontre ce jeudi.

a manqué une occasion en or de recoller avec le peloton de tête et de remonter dans la première partie de tableau de la ce jeudi soir. En effet, les Gunners ont été tenu en échec par à domicile lors de la 18ème journée de Premier League. Une nouvelle fois, les hommes de Mikel Arteta ont déçu dans le secteur offensif, puisqu'ils n'ont pas réussi à trouver la faille dans la défense de Crystal Palace.

Pourtant, Mikel Arteta était satisfait de l'esprit d'Arsenal malgré un match nul 0-0 à domicile contre Crystal Palace jeudi. Bien que l'équipe du nord de Londres ait prolongé sa série à cinq matchs sans défaite et conservé son quatrième clean sheet consécutif, les Gunners n'ont pas réussi à trouver la faille dans la défense de Crystal Palace, totalisant seulement quatre tirs cadrés lors de l'ensemble de la rencontre.

C'est la septième fois que les Gunners ne parviennent pas à marquer dans un match de Premier League cette saison, égalant leur nombre de matches sans but dans toute la campagne 2019-20. La dernière fois qu'ils n'ont pas pu trouver le filet dans plus de matches en une seule saison, c'était en 2015-16. Mikel Arteta admet que son équipe n'a pas réussi à créer suffisamment d'occasions, mais dit que ses joueurs étaient fatigués car ils se sont heurtés à une défense obstinée et regroupée.

"Nous avons payé notre manque de fraîcheur"

"Il manquait de la fraîcheur et de la qualité dans le dernier tiers du terrain. Nous avons eu beaucoup de passages dans le dernier tiers mais pas de grandes, grandes occasions", a-t-il déclaré à Sky Sports après le match. "Je voulais voir une victoire aujourd'hui et marquer quelques buts mais nous étions fatigués. Nous avons donné le ballon, mais je n'ai rien à redire sur l'état d'esprit. Ce n'était pas suffisant pour gagner".

"Kieran Tierney est une vraie menace et la façon dont nous attaquons à gauche est vraiment importante mais il est blessé et nous devons trouver une solution. Il aura une IRM demain. Roy Hodgson a fait cela tout au long de sa carrière, c'est ainsi qu'ils ont battu beaucoup de grosses équipes. Nous avions le plan, nous n'avons tout simplement pas eu l'exécution. Nous avons créé beaucoup de situations contre le bloc bas mais nous n'avions pas la qualité finale", a ajouté l'Espagnol.

"Nous n'avons probablement pas fait assez pour gagner le match. Nous jouons beaucoup de matchs et vous pouvez voir que la fatigue paie un prix, de nombreux joueurs ne sont pas frais. Nous avons eu une période liée à la fatigue où nous avons continué à donner le ballon. Nous manquions de qualité dans le dernier tiers pour gagner le match", a conclu Mikel Arteta. Arsenal sera de nouveau à l'oeuvre lundi prochain lorsque les Gunners accueilleront , puis ils auront un match à l'extérieur contre le 26 janvier.