Arsenal : Arteta laisse planer le doute pour Lacazette

Alexandre Lacazette n'a toujours pas prolongé son contrat avec Arsenal, lui dont l'engagement sous la tunique des Gunners court jusqu'en juin 2022.

En manque de temps de jeu en début de saison, l'ancien lyonnais été notamment évoqué du côté de l'Espagne pour y poursuivre sa carrière après cinq saisons dans le nord de Londres.

Mais la donne pourrait changer alors que l'attaquant tricolore s'est vu confier le brassard par Mikel Arteta dans la foulée de la mise à l'écart de Pierre-Emerick Aubameyang, ce qui s'est accompagné d'un temps de jeu en hausse ces dernières semaines.

"Nous avons une ombre, elle est là et, pour le moment, nous ne sommes pas en mesure de la changer. Nous y travaillons pour essayer de la rendre la plus petite possible et la plus claire possible, mais c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons parce que les contrats ont des détails", a confié Arteta en conférence de presse, interrogé sur l'avenir de son joueur.

"Cela dépend de chaque cas, de la situation du joueur, des minutes qu'il joue, de sa volonté et de l'offre que vous avez."

Les Gunners seront en déplacement à Norwich ce dimanche dans le cadre du Boxing Day, et l'international français tentera de saisir l'occasion pour inscrire un troisième but cette saison en Premier League. Il restera ensuite la réception de Wolverhampton, mardi, pour terminer l'année 2021.