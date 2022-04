Arsenal : Arteta fan de son lieutenant Elneny

L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, a expliqué pourquoi Mohamed Elneny est un joueur important pour les Gunners avant leur match de Premier League contre Manchester United samedi. L'international égyptien de 29 ans a lutté pour obtenir du temps de jeu sous le règne d'Arteta, mais mercredi, il a été titularisé et a aidé l'équipe du nord de Londres à battre son rival Chelsea 4-2 à Stamford Bridge. Arteta a fait l'éloge du joueur en insistant sur le fait qu'il a toujours impressionné lorsqu'il en a eu l'occasion, faisant de lui un élément fiable.

"L'un des joueurs les plus importants de l'équipe"

"Je dirai que pour moi, c'est l'un des joueurs les plus importants de l'équipe. Pour ce qu'il fait quand vous lui donnez la chance de jouer et pour les choses qu'il fait quand il ne joue pas", a déclaré Arteta au site officiel du club. "C'est une personne phénoménale et ensuite vous devez juger le footballeur aussi qui parfois n'a probablement pas le crédit qu'il mérite."

Interrogé pour savoir s'il a joué un rôle pour convaincre Elneny de rester l'été dernier, Arteta a répondu sans détours. "C'était plus en janvier qu'en été et je pense qu'il a compris avec l'effectif que nous avions à ce moment-là, que je ne pouvais pas laisser partir un autre joueur et c'est un équilibre difficile à trouver (...) Je pensais qu'il pouvait être important pour l'équipe dans la dernière partie de la saison", a ainsi confié l'ancien adjoint de Pep Guardiola.

Et si Elneny prolongeait cet été ?

Quant à savoir si Elneny va signer un nouveau contrat au club, Arteta a expliqué : "Nous allons avoir une autre conversation à la fin de la saison et voir ce que nous faisons. Je suis vraiment heureux avec lui, c'est ce que je peux dire". Dans la saison actuelle, Elneny a réussi huit apparitions et a obtenu 260 minutes de jeu. Il est apparu dans le onze de départ lors de deux de ces apparitions sur les 32 rencontres et a été principalement utilisé en sortie de banc à six reprises. Un temps de jeu peu élevé, mais un apport salué par son coach.