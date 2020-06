Arsenal - Arteta explique comment Lacazette peut redevenir titulaire

L'attaquant tricolore était sur le banc mercredi dernier pour la reprise contre Manchester City, Arteta lui préférant Eddie Nketiah.

Selon Mikel Arteta, Alexandre Lacazette doit jouer avec confiance pour retrouver sa place de titulaire à . Le Français n'a débuté aucun des quatre derniers matches de des Gunners, bien qu'il ait marqué lors de deux de ses trois dernières entrées en jeu.

Arteta a récemment donné sa préférence à Eddie Nketiah, 21 ans, et l'idée a fait son chemin de vendre Lacazette afin de collecter des fonds pour la reconstruction de l'équipe du nord de Londres. Mais, avant le déplacement de samedi à , Arteta n'a pas tari d'éloges sur l'ancien lyonnais.

"Alex est un joueur que j'ai toujours aimé parce qu'il est le genre d'attaquant qui peut faire un peu de tout, a déclaré Arteta. Il est très doué pour combiner et créer des liens avec les autres [joueurs], son rythme et sa façon de se battre pour chaque ballon sont rares chez un attaquant - et il a la capacité de mettre le ballon au fond des filets chaque fois qu'il est devant le but.

"La saison a été difficile pour lui - pour les autres joueurs aussi - mais nous avons essayé de gérer cela. Il a beaucoup de continuité avec moi, mais il a eu ce moment où il avait du mal à marquer des buts.

"Je pense que ces dernières semaines, il avait l'air beaucoup mieux, était une menace et a marqué quelques buts importants pour nous aussi."

Lacazette a marqué 45 buts en 115 matches pour Arsenal, toutes compétitions confondues, depuis son arrivée de en 2017. Il a plus de mal à trouver de la constance cette saison, et Arteta veut le voir jouer avec une certaine assurance.

"Je veux juste lui donner de la confiance, du temps de jeu et la façon dont il est entré hier [mercredi, lors de la défaite 3-0 contre ] a montré beaucoup de volonté d'aider l'équipe et je suis heureux avec lui", a-t-il déclaré.

"Nous avons deux attaquants qui doivent se battre pour leur place et je veux ce type de concurrence dans l'équipe. Tout le monde a besoin de [confiance] et un attaquant probablement plus que de tout autre joueur sur le terrain car au final, la confiance est liée au nombre de buts par minute qu'ils marquent.

"Ils peuvent tout faire bien, mais à la fin, ils sont jugés sur le nombre de buts qu'ils marquent. C'est la même chose pour tout le monde mais comment gagner la confiance du manager ? La façon dont vous vous entraînez, la façon dont vous jouez, ou si vous ne jouez pas, vous avez l'excuse de ne pas avoir confiance, c'est toujours comme ça."