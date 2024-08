Arsenal : Arteta engage des pickpockets pour voler ses joueurs

Le boss d'Arsenal, Mikel Arteta, a fait appel à des pickpockets professionnels pour donner une leçon à son équipe.

Le patron d'Arsenal, Arteta, est connu pour utiliser des tactiques inhabituelles pour motiver ses joueurs. Le patron des Gunners a déjà apporté un olivier lors d'une réunion d'équipe et a été filmé en train d'utiliser une ampoule électrique lors d'une discussion d'équipe pendant le documentaire All or Nothing. Il a même adopté un chien appelé « Win » et l'amène au terrain d'entraînement. Aujourd'hui, selon The Athletic, il a fait appel à des artistes professionnels de la prestidigitation pour envoyer un message.

Selon le rapport, lors d'un dîner d'équipe, Arteta a invité les pickpockets dans la salle et leur a dit d'aller travailler sur l'équipe. À la fin du repas, l'Espagnol s'est levé et a demandé aux joueurs de vider leurs poches. Beaucoup manquaient d'objets de valeur ; Arteta a utilisé ce coup pour enseigner à ses joueurs la nécessité d'être vigilants à tout moment.

Arteta se prépare maintenant pour sa cinquième saison à Arsenal, et ils viseront une fois de plus à défier Manchester City en tête du classement de la Premier League. La saison dernière, ils avaient terminé à deux points des hommes de Pep Guardiola.

Arsenal affrontera Lyon lors de son dernier match amical de pré-saison dimanche, puis affrontera les Wolves lors de leur premier match de Premier League le week-end suivant.