Arsenal, Arteta dévoile ses plans pour Willock

Mikel Arteta dit qu'il prévoit que Joe Willock fasse partie de ses plans à Arsenal la saison prochaine.

Willock joue actuellement pour Newcastle, qu'il a rejoint en prêt en janvier, et a marqué lors de chacune de ses six dernières apparitions en Premier League.

Le patron de Newcastle, Steve Boss, n'a pas caché son désir de garder la main sur le joueur de 21 ans, des rapports dans le nord-est affirmant qu'une offre de le signer pour un accord permanent est en cours de préparation.

Lorsqu'on lui a demandé si Willock reviendrait pour Arsenal la saison prochaine, Arteta a déclaré: «C'est sûr parce qu'il a un contrat et que ce sera ici. Ça c'est sûr. Je suis vraiment heureux que les choses se soient si bien déroulées à cause du potentiel qu'il a".

«Je pense que c'était génial pour lui de partir et de vivre une expérience différente, il a saisi cette opportunité d'une manière vraiment positive et remarquable et il reviendra vers nous, nous aurons une conversation avec lui et planifierons les prochaines années pour lui".

«Il a eu la responsabilité et le test d'aller à Newcastle pour les aider à arriver là où ils le voulaient. J'ai parlé avec le personnel d'entraîneurs là-bas et ils sont extrêmement heureux parce qu'il a joué un rôle clé dans l'atteinte des objectifs qu'ils avaient. C'est vraiment positif pour lui."

Après avoir marqué son sixième but en six matchs lors de la victoire 1-0 contre Sheffield United mercredi, Willock a remercié les fans de Newcastle pour le soutien qu'ils lui ont apporté et a admis qu'il y avait des discussions à avoir sur son avenir à long terme.

«Je tiens à vous remercier de m'avoir fait sentir si bienvenu et merci de m'avoir salué à bras ouverts», a-t-il déclaré. «J’espère que vous êtes satisfait de ce que j’ai donné au club jusqu’à présent et j’espère qu’il y aura plus à continuer à l’avenir. Je ne vais rien promettre, mais la conversation va avoir lieu. "