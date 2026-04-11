Arnold ou Carvajal pour affronter le Bayern Munich ? Arbeloa tranchera

Alvaro Arbeloa, l’entraîneur du Real Madrid, a quasiment arrêté la composition du côté droit de son équipe pour le match très attendu contre le Bayern Munich, prévu mercredi prochain à l’Allianz Arena, en quart de finale retour de la Ligue des champions.

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Selon le quotidien madrilène MARCA, Arbeloa estime que Dani Carvajal n’est pas encore à 100 % de ses capacités physiques.

Sauf coup de théâtre, l’entraîneur espagnol devrait donc aligner Trent Alexander-Arnold contre le Bayern Munich.

Selon le quotidien madrilène, ce choix s’appuie davantage sur l’état de forme actuel des deux hommes que sur une différence de niveau flagrante, les statistiques et le temps de jeu récent des deux latéraux confirmant cette analyse.

Le Real espère ainsi prendre sa revanche après sa défaite 2-1 à domicile face au Bayern, mardi dernier au stade Santiago Bernabéu.