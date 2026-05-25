Arne Slot résume la saison de Liverpool en un mot

Dimanche, lors de la 38^e journée de Premier League, Liverpool a concédé le match nul 1-1 face à Brentford et termine à la cinquième place du championnat anglais. Après la rencontre, l’entraîneur Arne Slot a tiré le bilan de la saison lors de la conférence de presse.

Après le titre de champion acquis l’année dernière, cette saison s’est avérée bien plus décevante pour les Reds. Cette cinquième place leur permet tout juste de participer à la phase de groupes de la Ligue des champions.

« Plusieurs grands clubs anglais n’ont pas réussi à se qualifier pour les compétitions européennes ces dernières saisons », rappelle Slot. « Nous ne devons donc pas prendre cela pour acquis, mais il est clair que nous aurions voulu mieux. »

« Mais je suis très fier des joueurs et de ce qu’ils ont accompli cette saison. Ça a été une saison très, très, très difficile pour nous tous, avec tout ce que nous avons vécu, toutes les blessures et tout ce qui s’est passé. »

Interrogé sur d’éventuels regrets, il reconnaît : « Oh oui, pour beaucoup de choses. Nous n’avons pas été parfaits, moi le premier. Mais j’aurais dit la même chose l’an dernier, quand nous avons été sacrés champions, car, en tant qu’entraîneur et en tant que joueur, on ne peut jamais être parfait. »

« Derrière chaque décision, il y avait l’idée d’être bien préparé. J’y ai réfléchi, mais toutes n’étaient pas parfaites, même si elles me semblaient justes sur le moment. »

« Il y a aussi eu des moments où je n’ai pas eu à décider, car ce match (contre Brentford, ndlr) était peut-être le premier de la saison sans jeune sur le banc. Une situation exceptionnelle. Si je devais résumer la saison en un mot, je dirais “blessure”. »