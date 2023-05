Arjen Robben au Bayern, la folle rumeur

Après avoir quitté le club en 2019, Arjen Robben va-t-il revenir au Bayern? C'est la folle rumeur qui agite toute l'Allemagne. Explications.

Fortement critiqué et largement remis en question autant par les supporters qu'en interne, le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan Salihamidzic, pourrait connaître ses dernières heures en Bavière. En cas de non-succès de la Bundesliga demain soir, les Bavarois réaliseraient une saison blanche qui ne leur est plus arrivée depuis plusieurs décennies maintenant. Une énorme contre-performance qui devrait coûter sa place à l'ancien international bosnien. Les rumeurs autour de sa succession vont déjà bon train et l'ancien joueur du Bayern Dietmar Hamann vient d'en allumer une nouvelle : et si Arjen Robben revenait en Bavière?

Arjen Robben de retour au Bayern?

Interviewé par le journal Abendzeitung sur la saison très compliquée que connaît son ancien club, Dietmar Hamann a émis de larges critiques sur la gestion du club ces derniers temps, et cette saison en particulier. Pour l'ancien milieu défensif, la direction a une partie prenante dans cet échec et doit en payer les frais. Oliver Kahn, président du club, et Hasan Salihamidzic, directeur sportif, ont été clairement visés, eux qui sont déjà pointé du doigt par beaucoup au sein du Rekordmeister.

Et si les rumeurs vont bon train pour trouver des remplaçants aux deux hommes, Hamann n'y est pas allé par quatre chemins pour trouver le successeur idéal au poste de directeur sportif : « Je pourrais bien imaginer Robben comme un lien entre l'équipe et le conseil d'administration. [Si Salihamidzic quitte son poste], ce serait bien que ce soit quelqu'un qui connaît très bien le club qui arrive. »

Robben au Bayern, possible?

Retraité depuis sa dernière pige dans son club formateur de Groningen, Arjen Robben n'est pas un nom sorti de nulle part. L'ancien international néerlandais souhaite passer son après-carrière dans le monde du football et n'a jamais caché sa volonté d'occuper un poste équivalent à celui de directeur sportif. Très ancré au Bayern où il a passé 10 années de sa vie, le gaucher était présent le week-end dernier lors de la défaite contre le RB Leipzig. Une présence peut-être pas si anodine que cela.

Qu'il y ait titre ou non ce samedi soir, l'avenir d'Oliver Kahn et Hasan Salihamidzic à la tête du Bayern ne sera pas décidé tout de suite après. Une réunion du conseil de surveillance du club a été programmée à cet effet le 30 mai pour ne pas agir dans la précipitation. Jan-Christian Dressen, directeur financier, est le favori annoncé en cas de départ de Kahn de la présidence du club. Pour Salihamidzic, le doute est encore permis.