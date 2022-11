Argentine - Mexique : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

L'Argentine et le Mexique jouent leur avenir dans cette Coupe du monde ce samedi. Voici toutes les infos sur ce match.

Respectivement battue par l'Arabie saoudite et tenu en échec par la Pologne, l'Argentine et le Mexique n'ont pas vraiment le choix pour leur deuxième match dans cette Coupe du monde : la victoire est impérative pour ne pas hypothéquer ses chances de qualification en huitièmes de finale.

Une élimination qui serait un catclysme pour l'Albiceleste de Lionel Messi, annoncée parmi les grands favoris du tournoi. Habitué aux huitièmes de finale depuis 1994, le Mexique connaîtrait également une grande désillusion en cas de sortie de route.

Un duel à couteaux tirés donc entre les deux sélections latino-américaines et qui promet déjà beaucoup. A ne rater sous aucun prétexte.

Où voir le match ?

Ce match entre l'Argentine et le Mexique sera diffusé sur beIN SPORTS 1 et TF1, ce samedi, à partir de 21 heures. Il sera également possible de le regarder sur la plateforme de streaming du groupe, beIN CONNECT, sur MyCanal et sur MyTF1.

Les compos probables

Argentine : D.Martinez - Montiel, Otamendi, L.Martinez, Tagliafico - Paredes, De Paul, Fernandez - Messi, Lautaro Martinez, Di Maria.

Mexique : Ochoa - Sánchez, Montes, Moreno, Gallardo - Álvarez, Guardado, Herrera - Lozano, Funes Mori, Vega.

Face à face entre les 2 sélections

Les deux sélections se sont affrontées à 23 reprises pour quinze succès argentins et seulement deux petites victoires mexicaines. Le duel le plus récent remonte à un amical remporté 4-0 par l'Albiceleste en septembre 2019, lors duquel Lautaro Martinez s'était offert un triplé.