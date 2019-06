Argentine, Messi inscrit un doublé contre le Nicaragua

L'attaquant du FC Barcelone a ouvert la voie lors de la victoire de l'Albiceleste contre le Nicaragua vendredi soir en match de préparation.

L' est en mission. Un an après une 2018 décevante, où l'Argentine avait été éliminé dès les huitièmes de finale par l'équipe de après être sorti par miracle des poules, qui avait vu Lionel Messi prendre ses distances avec l'équipe nationale durant six mois, l'Albiceleste a pour objectif clair et précis de remporter la Copa America 2019. Une compétition qui échappe à l'Argentine depuis 1993.

Et ce n'est pas faute d'avoir essayé pour l'Albiceleste de Lionel Messi qui reste sur deux finales perdues dans la compétition, à chaque fois contre le aux tirs au but. L'Argentine prépare donc la prochaine édition qui va avoir lieu dans quelques jours, du 14 juin au 7 juillet au . Les coéquipiers de Lionel Messi se sont facilement imposés ce vendredi soir face au Nicaragua en match amical. Une rencontre qui va leur permettre d'engranger de la confiance.

Large succès de l'Argentine

Capitaine de l'Argentine, Lionel Messi a montré la voie à son équipe. Souvent critiqué pour son rendement en sélection nationale, le numéro 10 de l'Albiceleste et du a brillé ce vendredi soir en inscrivant un doublé. Sur le premier, servi par Giovani Lo Celso, le quintuple Ballon d'Or a dribblé l'arrière-garde nicaraguayenne, éliminant quatre défenseurs dans la surface avant de tromper le gardien Justo Lorente d'une lourde frappe à ras de terre.

Sur son second but, Lionel Messi s'est illustré en renard des surfaces, en reprenant un ballon repoussé par Lorente sur un tir de son ami, Sergio Agüero, qui effectuait son retour en sélection nationale après presque un an d'absence. L'attaquant de l' , Lautaro Martinez, entré en jeu en seconde période y est allé de son doublé tandis que Roberto Pereyra a parachevé le succès de l'Argentine. Leandro Paredes, le milieu du PSG, a disputé l'intégralité de la rencontre.

Présent dans le groupe B en compagnie du et du , l'Argentine débutera la Copa America tambour battant face à la . Recordman de victoires avec quatorze succès en 41 participations dans la compétition, l'Argentine est attendu au tournant, tout comme Lionel Messi, qui plus est avec le Brésil diminué en l'absence de Neymar. L'Albiceleste a une nouvelle occasion de faire taire ses détracteurs.