Argentine - Lionel Scaloni ouvre la porte à un retour de Mauro Icardi

Le sélectionneur de l'Argentine a confié suivre avec attention les prestations de l'attaquant du PSG, plus appelé en sélection depuis novembre 2018.

Prêté avec option d'achat par l' la saison dernière, Mauro Icardi s'est officiellement engagé en faveur du Paris Saint-Germain. Libéré de la concurrence d'Edison Cavani, en fin de contrat, le buteur de 27 ans a été récompensé de ses bonnes performances. Véritable renard des surfaces, l'Argentin ne compte toutefois que 8 sélections avec l'Albiceleste, lui qui n'a plus été appelé à défendre les couleurs nationales depuis novembre 2018. Mais un retour n'est pas à exclure...

"On le suit, on le regarde, et il est pris en considération​"

En effet, lors d'un entretien accordé à Infobae, Lionel Scaloni, le sélectionneur de l'Albiceleste, ne s'est pas opposé à un éventuel retour de Mauro Icardi. "Tout le monde sait qu'il était au début de notre cycle. Il ne fait aucun doute qu'Icardi est un joueur que nous apprécions et qui peut être dans l'équipe nationale. Lors du dernier rassemblement, il n'était pas là parce que nous pensions qu'il y avait des acteurs plus adaptés pour nous", a d'abord expliqué le technicien.

"Mais Icardi a la porte ouverte à l'équipe nationale. On le suit, on le regarde, et il est pris en considération. Il n'y a aucun doute à ce sujet. C'est un joueur intéressant à un âge où il peut nous donner beaucoup. Si je me suis entretenu avec Icardi en cette année ? Non, non. Je ne sais pas d'où vient cette information. C'était l'année dernière, lorsqu'il évoluait encore à l'Inter. Nous avons parlé au téléphone. Notre préparateur physique est allé voir ses entraînements au PSG. Il était avec lui, avec Di Maria et Paredes. Nous sommes toujours en contact et nous suivons l'actualité de tous nos joueurs", a ensuite ajouté Lionel Scaloni. Porte ouverte ?