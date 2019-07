Argentine - Lionel Messi suspendu un match et condamné à une amende de 1500 $

Le capitaine de l'Argentine et du Barça connaît sa sanction pour son carton rouge reçu face au Chili, lors du match pour la 3e place en Copa America.

Lionel Messi avait quitté la Copa America 2019 sur un événement peu commun pour lui, un carton rouge. Exclu seulement pour la deuxième fois de sa carrière, contre le , lors d'un accrochage avec Gary Medel, le capitaine argentin attendait sa sanction de la part de la Conmebol.

Le numéro 10 du Barça a donc été suspendu pour un match et a également reçu une amende de 1500 $, soit environ 1345 euros.

La Fédération (AFA) craignait une sanction beaucoup plus lourde en raison de ses propos sur la Conmebol et une possible corruption au sein des autorités du football sud-américain. Lionel Messi, selon La Nacion, avait envoyé une lettre d'excuse aux organisateurs où il revenait notamment sur ses propos.

Le quintuple Ballon d'Or risquait jusqu'à deux ans de suspension pour cette déclaration virulente. La Conmebol a donc choisi la carte de la clémence pour calmer les esprits, en permettant à Messi de retrouver rapidement l'Albiceleste après une Copa America mouvementée.