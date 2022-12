Argentine : Insultes de Messi à Weghorst, le journaliste en charge de l'interview raconte

Le journaliste qui interviewait Messi au moment de ses insultes en direction de Weghorst a raconté sa version des faits.

"Tu regardes quoi, imbécile ? Casse-toi, imbécile !" : Lionel Messi a eu des mots doux pour son adversaire Wout Weghorst après la qualification de l’Argentine face aux Pays-Bas (2-2, 4-2 t.a.b.). Des insultes en mondovision, car la Pulga s’apprêtait à donner une interview à la chaîne argentine TyC Sports.

Messi insultait Weghorst "bien plus avant le début de l’interview"

Le journaliste en charge de l’interview, Esteban Edul, a justement raconté sa version des faits. Et selon lui, Messi insultait Weghorst "bien plus avant le début de l’interview" ! Notre confrère s’est même permis de conseiller au septuple Ballon d’Or de baisser un peu en tension, comme il l’a raconté à Olé."Après le match, ils se chamaillaient tous dans les vestiaires, et pas seulement Messi. Van Dijk s’embrouillait avec Otamendi. On aurait dit un Lanus-Banfield ou un Newell's-Central, mais ça avait plus de gueule parce que c’étaient des stars mondiales", a expliqué Edul dans des propos rapportés par RMC Sport.

Messi a vu rouge après la séance de tirs au but

"La colère de Messi concernait surtout la séance des tirs au but, quand les Néerlandais tentaient de gêner les Argentins. Le 19 (Weghorst) attendait dans le tunnel, il se rapproche de Messi et lui demande son maillot. C’est à partir de là que Leo a commencé à se chauffer. Le joueur hollandais ne comprenait pas, il s’est arrêté et Messi l’insultait. Il l’insultait bien plus avant le début de l’interview durant laquelle il était un peu plus calme", a poursuivi notre confrère argentin.

"Leo ne m’a calculé à aucun moment pendant l’interview"

"Leo ne m’a calculé à aucun moment pendant l’interview. Il était tellement chaud qu’il ne m’a pas regardé et n’écoutait pas mes questions. Je l’ai interrogé sur sa passe incroyable pour Molina et lui m’a parlé de van Gaal, de la Fifa… Je n’ai pas pu l’interroger. À un moment, alors qu’on était à l’antenne, je lui ai dit: 'Tranquille Leo' parce qu’il y avait beaucoup de personnes de la FIFA et on ne sait jamais ce qu’il peut se passer", a-t-il conclu.