Argentine-France : Pirès désigne le meilleur joueur de la Coupe du monde et ce n'est ni Messi ni Mbappé

Pour Robert Pirès, un joueur a été bien plus impressionnant que Lionel Messi et Kylian Mbappé lors de la Coupe du monde 2022.

Champion du monde en 1998 puis vainqueur de l'Euro 2000, Rober Pirès espère de tout cœur voir la France remporter la Coupe du monde 2022 face à l'Argentine.

Pirès sous le charme de Griezmann

Avant la finale, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille s'est confié à nos confrères de La Provence. Et pour lui, le meilleur joueur de la compétition n'est ni Lionel Messi ni Kylian Mbappé mais Antoine Griezmann.

« Antoine Griezmann est une belle révélation, dans un nouveau rôle. Et heureusement qu'il est là, comme Hugo Lloris, car nous avons un grand gardien. Griezmann est précieux et précis dans l'aspect offensif, ses passes, contre l'Angleterre et le Maroc, mais il défend aussi pour les autres, il effectue un travail de fou, parfois à la hauteur de Varane, et ensuite à côté de Giroud. Sur l'ensemble de la coupe du monde, pour moi, Antoine est le plus fort. Et de loin. Son sens du sacrifice montre la mentalité et l'affection du joueur pour l'équipe de France », explique Pirès.

Pirès refuse de réduire l'Argentine à Messi

En revanche, Pirès ne gâche pas son agacement face aux gens qui ne parlent que de Lionel Messi : « Il faut arrêter avec ces raccourcis, ça me fatigue. Quand des gens me disent – pas des Français – « ce serait bien que Messi gagne », mais quoi ? Messi ne joue pas tout seul. C'est l'Argentine qui peut gagner, ou la France. Pas tel ou tel joueur tout seul. Nous sommes d'accord, s'il y a une guerre des étoiles, ce sera entre deux pays qui ont deux étoiles sur leur maillot et en veulent une troisième. Je réagis comme un ancien joueur, choqué quand il entend un ministre qatarien dire : « Je voudrais que Messi gagne le Mondial ! » Donnez-lui la coupe tout de suite, alors… »

Dans les colonnes de La Provence, Pirès livre les éléments qui pourront faire basculer la finale : « L'élément physique peut faire pencher la balance côté argentin. Contre l'Angleterre et le Maroc, j'ai trouvé les Bleus un peu émoussés. C'est bien de savoir souffrir, mais ça n'a pas tenu à grand-chose. Le retour de Rabiot un peu reposé fera beaucoup de bien. Quoi qu'il arrive, il faudra retenir que la France a réussi son Mondial. Honnêtement, comme beaucoup de monde, j'étais plutôt pessimiste, vu toutes les absences. Mais le réservoir est vraiment profond en France, on trouve toujours des talents et on peut croire en l'avenir. Surtout quand on voit Tchouaméni s'imposer ainsi. »