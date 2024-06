Argentine - Equateur : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Argentine et l’Equateur s’affrontent en match amical, lundi. Les dernières infos ici.

A l’instar des nations européennes avec l’Euro, les pays d’Amérique du Sud préparent également la Copa América. La compétition démarre également le 20 juin prochain aux Etats-Unis. Ainsi, les nations engagées livrent déjà des matchs amicaux entre elles en vue de la préparation. C’est le cas de l’Argentine et de l’Equateur qui seront aux prises dans une rencontre amicale, ce lundi.

L’Argentine doit assumer son statut face à l’Equateur

Championne en titre, l’Argentine va remettre son titre en jeu à partir du 14 juin cet été. L’Albiceleste vise notamment un triplé Copa América – Coupe du Monde – Copa América. Un objectif à la portée de Lionel Messi et ses coéquipiers qui sont en très grande forme ces derniers mois. Les hommes de Lionel Scaloni restent notamment sur une série de trois matchs consécutifs. Ils sont d’ailleurs en tête de leur groupe d’éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 avec cinq succès en six journées. La dernière défaite de l’Argentine remonte au 17 novembre 2023 face à l’Uruguay (0-2) et c’est d’ailleurs la seule depuis le Mondial 2022. Face à l’Equateur ce lundi, les Argentins doivent confirmer leur statut de favori avant leur entrée en lice à la Copa América le 21 juin prochain contre le Canada.

De son côté, l’Equateur est loin d’être un favori au sacre en Copa América cet été. Mais la ‘’Tricolor’’ a montré de belles choses à la Coupe du Monde 2022 et a déjà atteint les quarts de finales de la Copa en 2014 et 2019. Les partenaires de Moises Caicedo sont également en forme avec une série de cinq matchs sans défaite lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Des résultats sur lesquelles les hommes de Félix Sanchez Bas pourront s’appuyer contre l’Argentine, ce lundi. L’Albiceleste est d’ailleurs un adversaire idéal pour l’Equateur qui va se frotter aux champions en titre de la Copa América avant leur entrée en lice dans la compétition le 22 juin prochain contre le Venezuela.

Horaire et lieu du match

Argentine – Equateur

Match amical

Lieu : Stade Soldier Field de Chicago.

A 01h française

Les compos probables du match Argentine – Equateur

Argentine : E. Martinez – Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico – De Paul, Mac Allister, Fernandez – Messi, L. Martinez, Di Maria

Equateur : Burrai – Torres, Pacho, Hincapié – Preciado, Franco, Caicedo, Estupinan – Minda, Plata, Sarmiento

Sur quelle chaîne suivre le match Argentine - Equateur ?

Prévue pour ce lundi 10 juin 2024 à partir de 01 heure, la rencontre entre l’Argentine et l’Equateur ne sera disponible sur aucune TV française. Par contre, il vous sera possible de visionner le match en streaming sur l'application FOX Sports ou sur la chaine locale TyC Sports.