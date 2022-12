Argentine-Croatie : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Argentine-Croatie.

La Croatie va-t-elle briser de nouveau le rêve de toute une nation ? Après avoir stoppé l'aventure de belle surprise japonaise, après avoir brisé le rêve du Brésil de remporter une sixième étoile, la Croatie voudra cette fois-ci empêcher Lionel Messi d'être sacré champion du monde. En effet, le finaliste de la Coupe du monde 2018 espère bien retrouver ce stade de la compétition et réussir là ou elle a échouée il y a quatre ans.

Deux spécialistes des tirs au but

Mais avant ça, la formation de Zlatko Dalic aura affaire à un test ultime : l'Argentine de Lionel Messi. Vainqueur de ses deux derniers matches aux tirs au but, la Croatie aborde cette demi-finale en pleine confiance mais c'est également le cas pour l'Albiceleste. Tout réussi à l'Argentine dans cette Coupe du monde. Depuis sa défaite inaugurale face à l'Arabie Saoudite, l'Argentine a resserré les boulons et est en mission.

Lionel Messi est à deux matches de réaliser son rêve ultime : faire de l'Argentine un triple champion du monde et rejoindre son aîné, Diego Maradona, dans la légende de l'Albiceleste. Les Argentins se sont fait peur face aux Pays-Bas. Après avoir mené 2-0, l'Albiceleste a dû aller jusqu'aux tirs au but pour valider son billet dans le dernier carré.

La revanche de 2018

L'Argentine sera favorite de cette rencontre mais attention à la Croatie. Il y a quatre ans lors de leur dernière confrontation, la Croatie avait humilié l'Argentine ce qui avait conduit l'Albiceleste à devoir affronter l'équipe de France et à se faire éliminer dès les huitièmes de finales. Nul doute que l'Argentine n'a pas oublié l'affront de 2018 alors que de son côté, la Croatie n'aura aucun complexe d'infériorité face à une équipe qu'elle sait pertinemment qu'elle peut battre.

Sur quelle chaîne voir Argentine - Croatie ?

Match Argentine - Croatie Date 13/12/2022 Heure 20 heures Chaînes BeIN Sports 1 et TF1

La rencontre entre l'Argentine et la Croatie sera diffusée sur BeIN Sports et TF1. My Canal et BeIn Connect proposent aussi la diffusion du match en streaming.

Chaîne Streaming BeIN Sports 1 et TF1 BeIN Connect, MyCanal

Les compositions probables d'Argentine - Croatie

Lionel Scaloni va faire face à un dilemme. Continuer avec son système à cinq comme face aux Pays-Bas ou repasser à quatre comme depuis le début de la compétition. En fonction du système de jeu, soit Di Maria sera titulaire en cas de défense à quatre et sera aligné devant en compagnie de Lionel Messi et Julian Alvarez.

Sinon, ce sera Romero qui sera dans le onze de départ tandis que Di Maria sera sur le banc et que l'Albiceleste jouera à deux devants avec Lionel Messi et Julian Alvarez comme face aux Pays-Bas. Enzo Fernandez, MacAllistair et de Paul semblent indéboulonnables au milieu de terrain.

Du côté de la Croatie, certes, Zlatko Dalic va s'appuyer sur les mêmes hommes que lors des deux tours précédents. Face au Brésil, il avait fait deux changements, cette fois-ci, un changement est attendu. En attaque, Petkovic devrait faire son retour. Pour le reste, c'est du grand classique avec une défense à quatre composé de Juranovic, Lovren, Gvardiol et Sosa.

Au milieu de terrain sans aucune surprise, le trio magique Brozovic, Modric et Kovacic aura la confiance de Zlatko Dalic et aura de grandes responsabilités face au Brésil. Devant, Kramaric, et Perisic, seront chargés d'alimenter Petkovic, auteur du but décisif au dernier match face au Brésil.

La composition probable de l'Argentine : Martinez - Molina, Otamendi, Lisandro Martinez, Acuna – Enzo Fernandez, De Paul, Mac Allistair – Alvarez, Messi, Di Maria.

La composition probable de la Croatie : Livakovic - Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa - Brozovic, Kovacic, Modric - Kramaric, Petkovic, Perisic.

Cinq derniers résultats

Argentine Croatie Pays-Bas 2 -2 (2-4 TAB) Argentine (09/12/2022) Croatie 1-1 (4-2 TAB) Brésil (09/12/2022) Argentine 2-1 Australie (03/12/2022) Japon 1-1 (1-3 TAB) Croatie (05/12/2022) Pologne 0-2 Argentine (30/11/2022) Croatie 0-0 Belgique (01/12/2022) Argentine 2-0 Mexique (26/11/2022) Croatie 4-1 Canada (27/11/2022) Argentine 1-2 Arabie Saoudite (22/11/2022) Maroc 0-0 Croatie (23/11/2022)

Confrontations directes entre l'Argentine et la Croatie