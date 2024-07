Argentine - Colombie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La Copa America livre son verdict ce lundi avec la finale entre l’Argentine et la Colombie. Les dernières infos ici.

Le début de toute chose a une fin. C’est le cas de la Copa America qui, après trois semaines de compétition, connaît son épilogue dans la nuit de ce dimanche 14 à lundi 15 juillet 2024. L’Argentine et la Colombie sont les deux équipes qui s’affrontent pour déterminer la nouvelle reine de l’Amérique.

L’Albiceleste veut conserver son titre et écrire l’histoire

L’Argentine a assuré son statut de favorite à cette 48e édition de la Copa America, qui se déroule aux Etats-Unis. Tombeurs du Canada (2-0), du Chili (0-1) et du Pérou (2-0) lors de la phase de groupes, Lionel Messi et ses partenaires se sont fait peur en quarts de finale face à l’Equateur (1-1, tab 4-2) avant de se défaire une fois encore des Canucks du Canada (2-0) en demi-finales.

Champions en titre, les hommes encadrés par Lionel Scaloni envisagent de conserver leur trophée. Par la même occasion, les Argentins ont la possibilité de devenir la nation la plus titrée de la Copa en cas de victoire contre la Colombie. Ils passeront ainsi devant l’Uruguay avec qui ils comptent le même nombre de titres (15).

La Colombie veut se venger de l’Argentine

Finaliste de la dernière édition, la Colombie, qui avait été éliminée par l’Albiceleste en demi-finales, vient pour prendre sa revanche et reconquérir l’Amérique. Vingt-trois ans après son unique sacre (2001), la Fiebre Amarilla veut soulever son deuxième trophée. Cet été, les Cafeteros ont battu le Paraguay (2-1) et le Costa Rica (3-0) et fait nul contre le Brésil (1-1) lors de la phase de poules. En quarts de finale, les hommes de Néstor Lorenzo ont étrillé le Panama (5-0) et connu une demi-finale violente face à l’Uruguay (0-1) avant d’être en finale.

Horaire et lieu du match

Argentine – Colombie

Finale Copa America 2024

Lieu : Hard Rock Stadium (Miami)

A 2h française

Les compos probables du match Argentine - Colombie

Argentine : E. Martinez - Acuna, L.Martinez, Romero, Molina - Mac Allister, De paul, Paredes, Di Maria - Alvarez, Messi

Colombie : Vargas - Mojica, Cuesta, Sanchez, Arias - Lerma, Rios - Diaz, James, Arias – Córdoba

Sur quelle chaîne suivre le match Argentine - Colombie ?

La rencontre entre l’Argentine et la Colombie sera à suivre ce lundi 15 juillet 2024 à partir de 2h sur la chaîne L'Equipe. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, L’Equipe Live.