Argentine-Brésil : Neymar rend un vibrant hommage à Messi

Sur son compte Instagram, Neymar a adressé un très beau message à Messi après la finale de la Copa América entre les sélections des deux joueurs.

Si Neymar et Messi étaient rivaux pendant les 90 minutes de la finale de la Copa América, dans la vie de tous les jours, les deux joueurs sont amis et ce, depuis qu'ils ont évolué ensemble au FC Barcelone de 2013 à 2017.

Très touché par le défaite du Brésil en finale Neymar, fair-play, a rendu hommage à Messi sur son compte Instagram : « Perdre me fait mal, c'est une chose avec laquelle je n'ai pas encore appris à vivre. Hier, après avoir perdu, je suis allé enlacer le plus grand, le meilleur de l'histoire qu'il m'a été donné de voir jouer. Mon ami, mon frère Messi, je lui ai dit « enfoiré, tu as gagné! » Je suis triste d'avoir perdu mais ce mec est génial! J'ai un grand respect pour ce qu'il a fait pour le football et surtout pour moi. JE DETESTE PERDRE ! Mais profite bien de ton titre, le football t'attendait pour ce moment. Félicitations mon frère. »

Les deux joueurs se sont d'ailleurs retrouvés après la finale dans les couloirs du Maracana et ont discuté pendant de longues minutes. On aurait bien aimé être une petite souris pour écouter cet échange entre ces deux immenses stars du football.