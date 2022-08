Argentine - Batistuta : "Messi n'est pas Jesus Christ"

L'attaquant mythique de l'Albiceleste est convaincu que Lionel Messi et ses coéquipiers seront des candidats sérieux à la victoire finale au Qatar.

Lionel Messi reste le principal atout de l'Argentine, mais Gabriel Batistuta est heureux de voir que le fardeau de la responsabilité est partagé.

Les exploits du septuple Ballon d'Or au fil des ans ont suggéré qu'il n'est pas comme les simples mortels, mais même les meilleurs ont parfois besoin d'aide.

Messi mieux entouré que jamais en sélection ?

Dans le camp albiceleste, Messi bénéficie une fois de plus d'une équipe composée de stars autour de lui. Batistuta estime que le fait de relâcher la pression sur un numéro 10 imprévisible devrait aider une équipe ambitieuse à se préparer à la Coupe du monde 2022 au Qatar.

L'ancien attaquant légendaire Batistuta a confié à La Nacion les attentes auxquelles est soumis un des plus grands joueurs de tous les temps : "Pendant longtemps, nous l'avons donné (la responsabilité totale) à Messi ; d'abord nous nous condamnons pour avoir pensé que nous avions Jésus-Christ et il est Messi, oui, un grand joueur, mais il n'est pas Jésus-Christ, et ensuite nous le condamnons aussi. Nous avons fait des dégâts pendant longtemps.

"Maintenant, cela a changé parce qu'il se sent plus libre avec ces gars-là. Bien sûr, si j'ai le ballon et que je peux le donner à Messi, je le lui donne. Si j'ai deux coéquipiers, je le donne à Messi si je peux. S'il y a un mur et qu'il est derrière, je dois le donner à l'autre. C'est ce que ces enfants comprennent. Et ils jouent tous bien. S'ils ne peuvent pas le donner à Messi, ils vont le donner ailleurs.

"Messi n'est pas stupide non plus. Savez-vous ce que cela doit être de sentir que les autres attendent de vous que vous fassiez tout ? Et si on le faisait tous ensemble ? Ça sonne différemment. Et c'est différent.

"Allez demander à Messi s'il préfère jouer dans le Barcelone de (Pep) Guardiola, où il partageait tout avec de grands joueurs, ou jouer seul et marquer tous les buts. C'est pourquoi dans cette équipe nationale, il doit être heureux en voyant la personnalité de tous les joueurs. Je les aime".

Messi a-t-il encore de beaux jours devant lui ?

Le joueur de 35 ans n'a pas réussi à faire partie de la liste des nominés pour le Ballon d'Or pour la première fois depuis 2005, avec une saison en dessous de ses standards au Paris Saint-Germain, permettant à d'autres d'entrer en lice pour le prestigieux Ballon d'Or.

Il est cependant resté un joueur exceptionnel pour son pays et, ayant déjà battu le record de buts de Batistuta pour l'Argentine en inscrivant 86 buts en 162 apparitions, on s'attend à ce qu'il y ait encore beaucoup à faire de la part de Messi, qui cherche à élever le niveau de son talent individuel à des sommets jamais atteints auparavant.

"Il va en faire plus ! C'est un Martien !" a ajouté Batistuta. "Je n'ai pas joué jusqu'à 40 ans parce qu'on ne me donnait pas les chevilles, mais je comprends sa mentalité.

"Il a montré qu'il pouvait continuer, alors pourquoi s'arrêter. Nous jouons tous parce que nous avons un objectif, et l'objectif ici est d'être le meilleur du monde... pour toujours. Et ça le touche. Et il va jouer jusqu'à ce qu'il soit mis à la porte, j'imagine.

"Je ne le vois pas partir. Oui, il arrive un moment où le physique ne te permet plus de continuer, mais si c'est à cause de la mentalité, lui et Cristiano Ronaldo, ils sont différents.

"La capacité de Messi ne peut être comparée à personne. Cristiano a surpassé tous les autres à cause de sa mentalité, à cause du travail et du travail. Beaucoup jouent comme Cristiano, mais il a son ego, nous avons tous un ego, vous avez votre ego, j'ai le mien, celui qui n'a pas d'ego ne fait rien.

"Diego [Maradona] avait un ego, Pelé aussi. Ce sont des gars qui ont tout mis ensemble : conditions physiques, capacités, caractère, ambition, ego et ils se sont démarqués. Il y en a beaucoup qui s'entraînent autant ou même plus, mais ils ne sont pas animés par la même motivation.

"Messi va bien jouer cette Coupe du monde, et pas parce que ça pourrait être la dernière, parce qu'il voulait certainement gagner les précédentes, mais maintenant il a une bonne équipe autour de lui."