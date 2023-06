Argentine-Australie : Diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Argentine-Australie : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Ce jeudi, l'équipe d'Argentine affrontera l'Australie pour un remake du huitième de finale de la Coupe du monde 2022 remporté 2-1 par l'Albiceleste au mois de décembre. Il s'agira d'un match particulier puisque le capitaine argentin Lionel Messi sera considéré comme agent libre après son départ du Paris Saint-Germain.

À un an de la Copa America 2024 aux États-Unis, Lionel Scaloni, qui a prolongé jusqu'en 2026, prépare son groupe à cette nouvelle échéance à la défense de son titre. De leur côté, les Socceroos préparent la Coupe d'Asie qui se déroulera au Qatar en janvier et février 2024.

Date, horaire et lieu d'Argentine-Australie

Date : Jeudi 15 juin

Ville : Pékin

Stade : Workers' Stadium

Heure du coup d'envoi : 14 heures

Compétition : Match amical

Sur quelle chaîne voir le match Argentine-Australie

Le match entre l'Argentine et l'Australie ne sera pas diffusé en France.

Les compositions probables d'Argentine-Australie

Pour cette rencontre, Lionel Scaloni devrait faire confiance à plusieurs de ses cadres dont évidemment Lionel Messi ou le trio du milieu De Paul-Fernandez-Mac Allister, ainsi que la charnière centrale composée de Romero et Otamendi, mais aussi à des jeunes. Alejandro Garnacho pourrait ainsi connaître sa première titularisation en sélection et rentrer dans le cercle des joueurs qui ont joué avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Le Napolitain Giovanni Simeone pourrait quant à lui être aligné à la pointe de l'attaque.

Les compositions probables :

Argentine : E. Martinez - Montiel, Otamendi, Romero, Acuna - De Paul, Fernandez, Mac Allister - Messi, Simeone, Garnacho.

Australie : Ryan - Atkinson, Souttar, Rowles, King - McGree, Metcalfe, Hrustic - Leckie, Maclaren, Borrello.