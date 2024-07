Arda Guler déjà parmi les très grands

Arda Guler est entré dans l'élite de l'Euro aux côtés de Ronaldo et Rooney après avoir mené la Turquie à la victoire contre l'Autriche.

Contre toute attente, la Turquie s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro 2024, en battant l'Autriche lors d'un huitième de finale âprement disputé mardi soir. Guler, qui avait déjà marqué plus tôt dans le tournoi, a continué à briller en offrant une passe décisive qui a assuré la victoire de la Turquie.

L'article continue ci-dessous

Le jeune prodige du Real Madrid, âgé de 19 ans, a délivré les deux corners qui ont conduit aux buts de Merih Demiral. L'Autriche a eu du mal à maîtriser la précision de Guler, en particulier sur son deuxième corner, qui a été parfaitement repris de la tête par Demiral. Cette passe décisive était la première de Guler dans le tournoi, ce qui lui a permis de rejoindre les légendes Ronaldo et Rooney en tant que troisième adolescent à marquer et à délivrer une passe décisive dans le même Euro.

Ronaldo a franchi cette étape pour la première fois lors de l'Euro 2004, où il a marqué deux fois et délivré deux passes décisives pour le Portugal à l'âge de 19 ans. Rooney a égalé cette performance lors du même tournoi, marquant quatre buts et délivrant une passe décisive pour permettre à l'Angleterre d'atteindre les quarts de finale, avant de s'incliner face au Portugal.

Arda Guler a rejoint le Real Madrid en provenance de Fenerbahçe l'été dernier et s'est rapidement fait un nom. L'adolescent a inscrit six buts en 12 matches avec l'équipe de Carlo Ancelotti, démontrant ainsi son immense potentiel. Aujourd'hui, il brille sur la scène internationale avec la Turquie. L'équipe de Vincenzo Montella s'apprête à affronter les Pays-Bas en quart de finale de l'Euro 2024, et les contributions de Guler seront cruciales pour leurs chances d'aller plus loin dans le tournoi.