Araujo, l'incroyable rebondissement

Une blessure de longue durée ne pouvait pas arriver à un moment plus délicat pour le FC Barcelone en ce qui concerne Ronald Araujo.

L'Uruguayen de 24 ans va être opéré d'un problème musculaire à la cuisse.

Araujo sera absent pour un minimum de quatre mois et il est peu probable qu'il tape dans un ballon avant le mois de décembre de la saison prochaine. Les Blaugrana étaient ouverts à l'idée d'acheter Araujo cet été, mais après cette blessure, cette option n'est plus d'actualité.

Selon Matteo Moretto, malgré leur volonté de se séparer d'Araujo, et des liens avec le Bayern Munich et Manchester United plus tôt dans l'année, il n'y a pas eu d'offres ou d'intérêt concret pour lui. Selon Matteo Moretto, c'est désormais au FC Barcelone et à Araujo de trouver une solution, même si un nouveau contrat n'est pas à l'ordre du jour. Selon ses informations, le FC Barcelone va maintenant essayer de renouveler son contrat.

Le fait est que cela pourrait coûter plus cher à Barcelone, même s'il cède à ses exigences contractuelles. S'il lui reste deux ans de contrat et qu'il n'est pas renouvelé avant l'été prochain, le FC Barcelone devra faire face à un scénario dans lequel il partira soit pour un prix réduit, soit gratuitement en 2026. S'ils parviennent à renouveler son contrat, ils pourront alors le vendre à un prix plus proche de sa valeur marchande ou le conserver.