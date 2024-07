Araujo chassé du Barça ?

Le Barça pourrait perdre son défenseur star cet été faute de moyens...

Bien que le FC Barcelone ait régulièrement laissé entendre que ses finances étaient en bien meilleur état que l'année dernière, et que le président Joan Laporta ait publiquement affirmé qu'il pouvait désormais se permettre de faire de gros recrutements, le club semble avoir fait peu de progrès pour résoudre la question de la limite salariale.

Les Blaugrana n'ont pas encore résolu le problème du non-paiement de la vente de leur participation dans Barca Vision, et n'ont pas encore réalisé de ventes importantes en dehors de Chadi Riad et Marc Guiu. Ils n'ont pas non plus enregistré Vitor Roque ou Inigo Martinez pour la saison à venir. Et ce, malgré les nombreuses rumeurs de recrutement.

Selon Diario AS, Ronald Araujo, l'un des joueurs susceptibles de quitter le club avant sa blessure, ne sera pas enregistré en Liga. Araujo devrait être de retour fin novembre ou en décembre, mais son espace salarial sera pris par d'autres, et il ne pourra pas jouer en Liga avant 2025. Le journal ajoute que les chances d'Eric Garcia de rester au club ont été renforcées par la blessure de l'Uruguayen.

Sport dément que ce soit le cas en l'état actuel des choses, tout en admettant que les Blaugrana ont été tentés de faire le déplacement. Ils estiment que cela pourrait être un trop grand risque avec l'un de leurs meilleurs défenseurs.

En plus des difficultés liées à la limite salariale, Barcelone est dans une impasse avec Araujo en ce qui concerne son prochain contrat. Le club catalan lui avait promis une forte augmentation de salaire après son dernier contrat, mais les deux parties, qui ont entamé des négociations en janvier, ne sont pas parvenues à un accord. Le FC Barcelone craindra sans doute de le perdre à bas prix s'il ne parvient pas à signer un nouveau contrat avant l'été prochain.