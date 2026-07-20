Arabie saoudite ou Turquie ? De Bruyne pourrait bientôt quitter Naples

Selon la presse, la star belge Kevin De Bruyne et le Napoli s’apprêtent à mettre un terme à leur collaboration après seulement une saison. Des intermédiaires ont été mandatés pour lui trouver un nouveau club en Turquie ou en Arabie saoudite.

Le Belge devait initialement s’orienter vers ces destinations pour y terminer sa carrière, après que Manchester City a décidé de ne pas prolonger son contrat l’été dernier.

Le Belge avait opté pour Naples pour des raisons personnelles, mais sa saison a été gâchée par une longue blessure.

De retour sur les terrains, le Belge a manifesté son malaise face au style défensif imposé par Antonio Conte, et l’arrivée de Massimiliano Allegri, réputé pour son approche encore plus prudente, n’a guère amélioré ses perspectives.

Selon le quotidien français L’Équipe, le joueur, qui a fêté ses 35 ans le mois dernier, est désormais prêt à aborder le dernier chapitre de sa carrière, tandis que des intermédiaires ont été mandatés pour lui dénicher un nouveau point de chute.

Son contrat avec Naples court jusqu’en juin 2027, avec une option de prolongation d’une saison.

Selon le journal, Galatasaray s’était déjà manifesté, tandis que d’autres formations de Super Lig et de Ligue Roshen suivent également le dossier.

Arrivé libre en provenance de Manchester City, le Belge pourrait donc partir contre un montant symbolique, Naples souhaitant alléger sa masse salariale.