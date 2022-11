Arabie Saoudite : Double fracture au visage pour Al-Shahrani

Touché au visage lors du match face à l'Argentine, Yasser Al-Shahrani souffre de deux fractures au niveau du visage. Son Mondial est terminé.

L’Arabie Saoudite a vécu une journée de rêve mardi. Opposés à l’Argentine invaincue depuis 36 matches et considéré comme l’un des favoris de la Coupe du Monde 2022, les hommes d’Hervé Renard ont réalisé un très grand match et se sont imposés 2-1 après avoir été menés 1-0 à la pause.

Al-Shahrani victime d’un terrible choc

Une performance historique pour les Saoudiens qui ont remporté le 4ème match de leur histoire en Coupe du Monde. Malheureusement, cette rencontre a également été le théâtre d’un choc entre le gardien Al Owais et son défenseur Yasser Al-Shahrani. Le latéral gauche a en effet été percuté de plein fouet par son portier et a reçu son genou en plein visage.

Deux fractures pour Al-Shahrani

L’inquiétude a immédiatement gagné les esprits des Saoudiens puisqu’il semblait inconscient, avant de lever les pouces, manière de rassurer tout le monde. Sorti sur civière en toute fin de match, Al-Shahrani a passé des examens afin de déterminer la nature et la gravité de sa blessure, et le bilan est lourd. Al-Shahrani souffre de deux fractures, une à la mâchoire et une à la pommette gauche, il a également été opéré d’une hémorragie interne.

Après avoir subi un choc terrible, le joueur de l'équipe nationale saoudienne, Yasser Shahrani tiens à vous remercier:



《Je voulais vous rassurer sur mon état de santé, je vais mieux... Ne m'oubliez pas dans vos invocations. Félicitations à tous pour la victoire. Merci à vous》 pic.twitter.com/5DYvQQjtRP — Saudi News FR  (@SaudiNewsFR) November 23, 2022

Évidemment forfait pour le reste de la compétition, le joueur d’Al-Hilal a publié une vidéo sur Twitter. « Je voulais vous rassurer sur mon état de santé, je vais mieux. Ne m’oubliez pas dans vos invocations. Félicitations à tous pour la victoire. Merci », a-t-il expliqué.