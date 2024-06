Arabie saoudite, Cristiano Ronaldo gagne enfin quelque chose

Cr7 a reçu une nouvelle récompense, le « numéro 1 de l'histoire » a été élu joueur du mois de mai de la Saudi Pro League par le club d'Al-Nassr.

L'inoxydable joueur de 39 ans a terminé la campagne 2023-24 en larmes, après avoir subi une séance de tirs au but lors de la finale de la Coupe des rois champions, mais il a terminé en beauté dans le domaine des buts, puisqu'il en a marqué 50 au total, toutes compétitions confondues. La superstar portugaise continue de réécrire les livres d'histoire, alors que c’est le rival d’Al Hilal qui a tout raflé cette année.

Ronaldo a battu deux autres records en atteignant 35 buts en Saudi Pro League - le plus haut total jamais atteint en une seule saison dans cette division - et en devenant le premier homme à remporter des Souliers d'or dans quatre pays différents.

Le GOAT, c'est Cr7

Comme on pouvait s'y attendre, CR7 a remporté un autre prix. La Saudi Pro League et Al-Nassr ont qualifié Ronaldo de GOAT en révélant que le grand joueur de tous les temps avait été reconnu comme le « numéro 1 en mai » - et il n'y a aucun signe de ralentissement de sa part de sitôt, lui qui pourrait être rejoint par une autre légende du Real.

Ronaldo est actuellement en train de se détendre et de se ressourcer auprès de sa famille à la fin d'une autre campagne nationale épuisante, mais il a encore d'autres compétitions à venir alors que son attention se porte sur les questions internationales et l'Euro 2024.