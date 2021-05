Après Zidane, le Real va perdre Raul

Alors que Zizou se dirige vers la sortie, son successeur désigné devrait le suivre.

L'Eintracht Francfort essaie sérieusement d'embaucher Raul comme entraîneur pour la saison prochaine, selon les médias ibériques et allemands. Le club allemand a envoyé deux représentants à Madrid ces derniers jours pour rencontrer le joueur de 43 ans et lui expliquer en détail son projet.

Étant donné que l'Eintracht Francfort et le Real Madrid entretiennent de bonnes relations depuis le transfert de Luka Jovic et du prêt ultérieur du buteur serbe, l'équipe de Bundesliga a contacté Los Blancos pour exprimer son intérêt pour Raul et s'assurer qu'ils étaient francs au sujet de leur demande.

Raul veut avoir le temps de prendre une décision, car il se concentre actuellement sur les séries éliminatoires de Castilla.

Les jeunes du Real Madrid se battent pour la promotion et ce sont ces bons résultats qui ont fait de lui une perspective attractive pour les clubs de haut niveau.

L'article continue ci-dessous

Schalke, où il a joué pendant deux saisons, est même devenu une destination potentielle pour Raul il y a quelques mois.

Les bancs des première et deuxième équipes du Real Madrid sont actuellement deux mystères. Après les spéculations sur le fait que Zinedine Zidane pourrait s'en aller, la possibilité que Raul parte pour l'Eintracht Francfort est maintenant apparue.

Pour rappel, Zinedine Zidane a déjà informé son groupe du Real Madrid qu'il quitterait le banc merengue à la fin de la saison en cours. C'est Fernando Burgos, journaliste de «Onda Cero», qui a révélé cette information et Goal a pu se le faire confirmer par ses différentes sources dans le vestiaire. L'entraineur français a prévenu ses joueurs samedi dernier, avant d'affronter Séville dimanche à Valdebebas.