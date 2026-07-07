Après une soirée parfaite, Ken annonce avec ironie la fin de ses problèmes de voix

Harry Kane, le capitaine de l’équipe d’Angleterre, a déclaré que sa voix avait retrouvé son timbre habituel, après s’être exprimé d’une voix très enrouée lors des obligations médiatiques suivant la victoire palpitante (3-2) de son pays face au Mexique en Coupe du monde.

Kane a transformé un penalty pour redonner de l’air aux Three Lions (3-1), peu après l’expulsion de son coéquipier Jarell Quansah.

Raúl Jiménez a réduit l’écart pour le Mexique sur penalty, mais l’Angleterre, réduite à dix, a défendu avec acharnement pour préserver sa victoire et assurer sa qualification en quarts de finale, où elle affrontera la Norvège.

Les célébrations d’après-match, au cours desquelles les supporters ont entonné une nouvelle version du classique « Wonderwall » d’Oasis, ont visiblement mis à rude épreuve les cordes vocales de l’attaquant.

« C'était un match de folie, et on a dû se battre », a-t-il confié à la BBC d'une voix enrouée, comparable à celle qu'on entend le lundi matin à Glastonbury. « Je viens de chanter, et je n'arrive plus vraiment à parler. »

Selon ESPN, l’interview a fait le tour du web, mais après une nuit de repos et sans doute une tasse de thé à la menthe, le capitaine anglais a retrouvé une voix presque normale dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux.

« Comme vous pouvez l’entendre, j’ai retrouvé ma voix », a-t-il déclaré dans une vidéo publiée mardi.

Il a ajouté : « Je veux dire, quelle interview historique et inoubliable hier soir ! Je suis ravi de voir tout le monde rire et s’amuser avec ça sur tous les réseaux sociaux. »

Le capitaine des Three Lions a conclu : « Oui, c’était l’interview idéale pour clore une soirée parfaite. »

Si sa voix conservait une légère enrouure, elle était nettement plus reconnaissable que dans ses déclarations aiguës à l’issue des huitièmes de finale.

Kane est également revenu sur l’ambiance de la rencontre : « Entrer sur la pelouse pour ce match était vraiment exceptionnel. L’atmosphère et le stade étaient formidables, et je pense que tout le monde était extrêmement enthousiaste rien qu’à l’idée d’être là et de disputer ce match historique. »

Kane a ajouté : « Ensuite, surmonter les obstacles pendant le match, se battre comme nous l’avons fait, se donner à fond et couvrir tous les espaces sur le terrain… Pour être honnête, c’était vraiment incroyable d’en faire partie. »

L’attaquant anglais a souligné : « C’est sans aucun doute l’un de mes matchs préférés sous le maillot de l’équipe d’Angleterre. »

Il a conclu : « Nous récupérons actuellement et nous allons nous reposer. Nous avons deux jours pour souffler, puis nous nous préparerons évidemment pour ce grand quart de finale. »

Harry Kane aura droit à un duel passionnant contre son homologue norvégien Erling Haaland, lorsque les deux équipes s’affronteront à Miami samedi prochain.