Après une seule saison… Un géant européen jette son dévolu sur la star de l'Ittihad de Djeddah

Un géant européen a jeté son dévolu sur la star du club Al-Ittihad de Djeddah, dans le but de le recruter lors du prochain mercato estival, après une seule saison passée chez les « Tigres ».

Selon des informations parues dans la presse portugaise et reprises par le journal saoudien « Al-Youm », le FC Porto souhaiterait recruter le Portugais Roger Fernandes, jeune ailier de l’Ittihad, lors du prochain mercato estival.

Cette nouvelle intervient un an après le départ de Roger du championnat portugais, puisqu’il avait rejoint les rangs d’Al-Ittihad lors du dernier mercato estival, dans le cadre d’un transfert évalué à 32 millions d’euros selon la presse.

Depuis lors, le joueur de 20 ans a disputé 24 matchs avec les « Tigres » dans différentes compétitions, au cours desquels il a inscrit 5 buts et délivré 3 passes décisives.

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Rappelons que Fernandes a connu un parcours remarquable dans le football portugais avec le Sporting Braga, où il a gravi les échelons des équipes de jeunes avant de jouer avec l'équipe première entre 2023 et 2025.

Au cours de cette période, le jeune joueur portugais a disputé 91 matchs avec le Sporting Braga, au cours desquels il a inscrit 12 buts et délivré 17 passes décisives.