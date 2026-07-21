Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football (FIFA), a adressé un message spécial à la sélection argentine après sa défaite en finale de la Coupe du monde dimanche dernier.

L'Argentine s'est inclinée en finale face à l'Espagne sur le score d'un but à zéro, inscrit par Ferran Torres dans le temps additionnel, l'Albiceleste échouant ainsi à défendre le titre mondial qu'elle avait remporté au Qatar lors de l'édition 2022.

La finale a été le théâtre de plusieurs scènes de violence, notamment l'expulsion d'Enzo Fernández après son intervention musclée sur Pau Cubarsí, à laquelle s'ajoute l'agression de Leandro Paredes sur certains joueurs de la sélection espagnole après le coup de sifflet final.

La polémique ne s'est pas arrêtée là, puisque les joueurs argentins ont décidé de se diriger vers leurs supporters et de ne pas assister à la remise du trophée à la sélection espagnole, une scène qui a suscité la controverse.

Malgré ces événements, Infantino a écrit sur son compte Instagram : « Quel tournoi exceptionnel a livré la sélection argentine lors de cette Coupe du monde ! Une remontada inoubliable et un esprit combatif qui a inspiré des millions de personnes, offrant aux amoureux du football du monde entier des moments éternels qui ne s'effaceront pas de la mémoire. »

Et de conclure : « Revenir en finale de la Coupe du monde après avoir soulevé le titre lors de l'édition 2022 est la meilleure preuve de l'excellence et du niveau élevé et constant du football argentin. Merci pour votre contribution à rendre ce tournoi si spécial, et pour avoir rivalisé avec une si grande passion jusqu'aux derniers instants. »