Après un contretemps, le Feyenoord cherche à se renforcer à un nouveau poste

Le directeur technique Devy Rigaux explore la possibilité de recruter un arrière gauche supplémentaire pour le stade De Kuip, a annoncé vendredi Feyenoord sur Transfermarkt.

Cette décision fait suite à un contretemps survenu lors de la Coupe du monde : le latéral gauche Jordan Bos s’est blessé lors de la rencontre Australie-Égypte.

Le joueur de 23 ans est rentré à Rotterdam, et le club espère pouvoir bientôt préciser la durée de son indisponibilité.

L’éventualité d’un renfort est aussi liée à l’indisponibilité persistante de Gijs Smal.

Arrivé en 2024, le joueur de 28 ans a déjà manqué vingt rencontres officielles en raison de problèmes physiques.

Bos est sous contrat jusqu’en 2029 et est évalué à 12 millions d’euros par Transfermarkt, tandis que le bail de Smal expire un an plus tôt et que sa valeur est estimée à 5,5 millions.

Samedi dernier, le latéral droit Mats Deijl a dépanné à gauche lors du match amical contre le FC Dordrecht (victoire 6-0), avant d’être remplacé par le jeune Tijme Wessels à la mi-temps.