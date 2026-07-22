Après son exploit en Coupe du monde… Ochoa annonce officiellement sa retraite

Guillermo Ochoa, le gardien historique de la sélection mexicaine, a officiellement annoncé sa retraite du football professionnel, mettant ainsi fin à une carrière remarquable de 22 ans.

Ochoa, qui a fêté ses 41 ans la semaine dernière, avait déclaré avant la Coupe du monde 2026 que ce serait son dernier tournoi, même si des spéculations circulaient sur une éventuelle signature avec un nouveau club afin de prolonger sa carrière. Il a toutefois mis un terme à ces rumeurs.

Ochoa a écrit sur ses comptes de réseaux sociaux : « J'ai donné le meilleur de moi-même et j'ai tout laissé sur le terrain pour mes clubs et la sélection nationale, et aujourd'hui j'annonce ma retraite. »

Il a ajouté : « Être gardien de but, c'est savoir que l'on peut attendre 90 minutes pour un seul instant où tout repose sur soi. Et quand cet instant arrive, il n'y a pas de place pour l'hésitation. »

Il a poursuivi : « Je n'aurais jamais imaginé jusqu'où un rêve pouvait me mener. Aujourd'hui, je ne peux que regarder en arrière avec fierté et dire : merci. »

Il a continué : « J'emporte avec moi l'amour de millions de personnes et la sérénité qui vient avec le fait de savoir que j'ai tout donné pour le Mexique. »

Ochoa a disputé six éditions de la Coupe du monde avec la sélection mexicaine, un total que seules les stars Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont partagé avec lui, et il a occupé le poste de gardien titulaire lors de trois d'entre elles : Brésil 2014, Russie 2018 et Qatar 2022.

Bien qu'il ait été le gardien remplaçant de Raúl Rangel lors de la dernière Coupe du monde, le sélectionneur Javier Aguirre a fait entrer Ochoa lors des 13 dernières minutes face à la République tchèque, dans le dernier match du Mexique en phase de groupes, avant qu'il ne reçoive une chaleureuse ovation de ses coéquipiers.

Au niveau des clubs, Ochoa a remporté le titre de champion avec l'América lors du tournoi de Clausura en 2005, ainsi que la Coupe de Belgique avec le Standard de Liège. Sur le plan international, il a conduit le Mexique à six titres en Gold Cup de la CONCACAF et a décroché la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo 2020.















