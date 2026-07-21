Après ses deux coups sur le mercato... Arsenal vise le « magicien espagnol »

Le club anglais d'Arsenal a renoué ses contacts officiels avec l'ailier de l'Athletic Bilbao Nico Williams, dans une nouvelle tentative de renforcer le côté gauche de l'attaque de l'entraîneur Mikel Arteta avant la fermeture du mercato estival, après l'échec des dossiers Morgan Rogers et Bradley Barcola.

Le site britannique spécialisé « TEAMtalk » rapporte que le directeur sportif d'Arsenal Andrea Berta a mené des discussions directes avec l'international espagnol de 23 ans, dans le cadre d'une évaluation globale de la possibilité de le recruter.

Ce regain d'intérêt pour Williams intervient après l'échec d'Arsenal dans le recrutement de Rogers, qui a rejoint Chelsea, et alors que le flou persiste autour du dossier Barcola, après l'entrée en scène de Manchester United, qui lui a soumis une offre officielle.

Williams s'apprête à aborder cette période de transferts avec un grand élan, après sa réussite avec la sélection espagnole lors de la Coupe du monde 2026, où il a délivré la passe décisive du but de la victoire en finale face à l'Argentine, d'une tête astucieuse adressée à Ferran Torres.

Malgré des blessures qui ont limité sa participation à seulement 20 matches comme titulaire en Liga la saison dernière, il est revenu au bon moment et a prouvé sa qualité au plus haut niveau.

Williams a signé un nouveau contrat de longue durée avec Bilbao, assorti d'une clause libératoire de 77 millions de livres sterling (90 millions d'euros), un montant à la portée d'Arsenal.

Des sources confirment que Berta estime que Williams, auteur de 74 buts et 37 passes décisives en 199 matches avec Bilbao, est capable d'apporter la vitesse et l'efficacité recherchées par Arteta.

Bien que Liverpool ait suivi le joueur par le passé, Arsenal est actuellement en tête de la course, dans sa volonté affichée de renforcer le poste d'ailier gauche avant la fermeture du mercato afin de réaliser ses ambitions nationales et continentales.