Après Sergio Busquets, une autre légende va quitter le FC Barcelone

Alors que Sergio Busquets quittera le Barça en fin de saison, Jordi Alba devrait également dire adieu au club qu'il a rejoint il y a 11 ans.

Le FC Barcelone va tourner une nouvelle page de son histoire récente. Alors que Sergio Busquets a annoncé qu'il quittait le club, lui qui était le dernier représentant de l’époque Guardiola, un autre joueur majeur du Barça des années 2010 devrait lui aussi faire ses adieux à l’issue de la saison.

Jordi Alba va quitter le Barça

D’après les informations de Gerard Romero et de la Cadena SER, Jordi Alba devrait également faire ses valises et quitter le club catalan. Arrivé en 2012 à l’âge de 23 ans, l’international espagnol est depuis devenu une référence au poste de latéral gauche. Du côté du Camp Nou, il a pu étoffer son palmarès avec une 6è Liga cette saison, 5 Coupes du Roi et bien sûr une Ligue des Champions glanée en 2015. Sous le maillot du Barça, il a jusqu’à présent disputé 458 matches.

Alors que son contrat expire en 2024, Alba devrait donc partir cet été mais sera tout de même considéré comme agent libre et pourra donc rejoindre le club de son choix. Les médias espagnols s’accordent également à due qu’aucun joueur du club n’était au courant de cette décision et qu’ils l’ont appris par les médias ce mercredi. Aucune information n’a été donnée concernant la future destination de l’ancien joueur de Valence.