Après sa présentation officielle, Ibrahim Díaz attend désormais le feu vert de José Mourinho

Alors que les clubs européens s’activent sur le marché des transferts estivaux, l’international marocain Ibrahim Díaz se retrouve en pole position des négociations, après avoir attiré l’attention du club turc Galatasaray. Alors que le club stambouliote cherche à conclure l’opération, tous les regards sont tournés vers l’entraîneur portugais José Mourinho, qui devrait se prononcer sur l’avenir du joueur après l’avoir évalué durant la période de préparation.

Selon le quotidien turc « Fanatik », la direction stambouliote a déjà déposé une offre officielle pour recruter le joueur, dans le cadre d’un plan de renforcement visant à aligner un effectif compétitif aussi bien en championnat qu’en Coupe d’Europe.

Le quotidien ajoute que le club stambouliote multiplie les pistes, puisqu’il cherche aussi à finaliser l’arrivée du milieu de terrain français Leslie Oguchuko, actuellement sous contrat avec Burnley. Un accord ayant été trouvé avec le club anglais, les formalités devraient être bouclées sous peu.

Selon le journaliste turc Yagiz Sabuncuoğlu, le club stambouliote a également contacté directement le joueur pour sonder son intérêt et le convaincre de tenter une nouvelle expérience loin du Real Madrid.

Malgré cet intérêt, le joueur marocain privilégierait pour l’instant la piste madrilène, espérant obtenir davantage d’occasions de briller sous le maillot merengue.

L’intérêt pour Diaz ne se limite pas à Galatasaray : la Roma, le Milan et Aston Villa surveillent également le dossier, prêts à intervenir si l’opportunité se présente.

Parallèlement, José Mourinho souhaite évaluer le joueur lors du stage de préparation avant de statuer sur son avenir, qu’il s’agisse de le conserver ou d’accepter son départ cet été.

Sous contrat jusqu’en 2025 avec le Real Madrid et estimé à environ 35 millions d’euros sur le marché des transferts, le jeune international marocain est l’un des dossiers chauds de ce mercato estival.