Après Ounahi, l’Ajax s’intéresse à une star d’Al-Hilal

L’Ajax ne s’arrête pas là sur le marché des transferts. Après avoir engagé des discussions intensives pour recruter le milieu de terrain marocain Ezzedine Ounahi, actuellement à Gérone, le club ajacide cherche désormais un nouvel attaquant, cette fois du côté d’Al-Hilal en Arabie saoudite.

Selon le journaliste italien de référence Fabrizio Romano, le club ajacide a déjà entamé des discussions avec Al-Hilal en vue de racheter le contrat de l’attaquant brésilien Marcos Leonardo lors du mercato estival en cours.

Selon le journaliste, le club néerlandais croit dur comme fer au potentiel considérable de l’attaquant, qui pourrait s’épanouir au sein du projet ajacide et devenir, à terme, un élément clé de l’équipe.

Outre ses qualités de finisseur, c’est sa marge de progression qui séduit la direction ajacide, convaincue qu’il pourrait former un duo explosif avec Ezzedine Ounahi si les deux transferts se concrétisent.

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Les dirigeants estiment qu’un milieu créatif comme Ounahi associé à un avant-poste rapide et décisif comme Leonardo offrirait des solutions offensives variées, en phase avec le style de possession et de pressing haut prôné par l’Ajax.

Les discussions sont en cours, mais aucun accord n’a encore été trouvé : Al-Hilal réfléchit encore à l’opportunité de céder un élément clé de son attaque.

Marcos Leonardo ne fait plus partie des plans de l’Italien Simone Inzaghi pour la nouvelle saison.