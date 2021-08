Après Lukaku, l’Inter Milan va aussi perdre Lautaro Martinez

Champion d’Italie en titre, l’Inter Milan devrait perdre encore une de ses stars. Lautaro Martinez devrait rejoindre Tottenham.

Après neuf ans de règne pour la Juventus Turin, la Serie A avait enfin trouver un vent de fraîcheur la saison dernière. Ayant comme ambition de retrouver les sommets italiens après dix ans de disette, l’Inter Milan avait enfin remis la main sur le Scudetto.

La Juventus en pleine régime, l’Inter de nouveau champion, on pouvait s’attendre à une lutte acharnée la saison prochaine pour le titre de champion. De lutte, il sera sûrement question mais peut-être pas au niveau attendu car du côté de Milan, c’est clairement la soupe à la grimace chez les supporters intéristes.

En cause ? La direction sportive qu’est en train de prendre le club et ses dirigeants. L’annonce surprise du départ d’Antonio Conte au début de l’été aura finalement été le message annonciateur des semaines de l’Inter Milan à venir.

Si le caractère volcanique de Conte avait pu expliquer cette prise de décision brutale, l’entraîneur italien avait également pointé du doigt les caisses financières du club et la volonté des propriétaires de faire rentrer des sous. L’ancien coach de Chelsea n’allait donc pas avoir les recrues qu’il souhaitait pour conserver le titre et les semaines qui ont suivi lui ont donné en partie raison.

250 millions d'euros sur 3 joueurs

Face aux 60 millions d’euros proposés par le PSG, l’Inter Milan n’a pas réfléchit bien longtemps pour lâcher Achraf Hakimi. Le latéral marocain avait plus ou moins un bon de sortie et cette perte aurait pu être compensé. Sauf que l’ancien du Real Madrid n’est pas le seul cadre qui va faire ses valises durant l’été.

Si rien n’est encore signé, le retour de Romelu Lukaku à Chelsea est en bonne voie. Avec une offre de plus de 120 millions d’euros, les Blues ont clairement fait tourner la tête aux dirigeants milanais. Mécontents de ce départ, les supporters de l’Inter Milan ont montré des signes d’agacement avec des banderoles au milieu de la ville, appelant les dirigeants à respecter leur parole.

Ce n’est pas la dernière information de The Times qui devrait leur rendre le sourire et être optimiste pour la saison qui va bientôt s’ouvrir. En effet, le quotidien anglais annonce tout simplement que Tottenham et l’Inter Milan sont tombés d’accord pour le transfert de Lautaro Martinez contre un chèque de 70 millions d’euros ! Un nouveau coup dur sportif pour Simeone Inzaghi qui risque de vivre des débuts compliqués sur le banc milanais…