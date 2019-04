Après le triomphe du Barça en Liga, Valverde en veut plus

Lionel Messi est venu du banc pour marquer le but qui a offert la Liga au Barça, et Valverde en veut encore plus.

Ernesto Valverde a rappelé à ses joueurs barcelonais à se focaliser devant les défis à venir après leur titre en Liga, samedi.



Lionel Messi est entré en jeu pour marquer l'unique but contre au Camp Nou, garantissant au Barca de conserver sa couronne en prenant neuf points d'avance sur l'Atletico Madrid.



Bien que les géants catalans aient apprécié les célébrations d'après-match sur le terrain en compagnie de leur famille et de leurs amis, Valverde a appelé à une concentration sur la et la Copa del Rey.



"Nous sommes heureux, mais nous avons encore des défis à relever", a déclaré l'entraîneur du Barca. sera en effet mercredi au Camp Nou lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions.



"Gagner le titre avec la distance et la marge sont des choses difficiles avec nos concurrents."



Messi a débuté sur le banc pour le deuxième match consécutif, avant de remplaçer Philippe Coutinho, ex-star de Liverpool.



La superstar argentine a fait la différence en sortant de l'impasse à la 62e minute pour finalement percer la défense acharnée des visiteurs menacés de relégation.



"Il était clair que Messi devait jouer au moins 45 minutes", a ajouté Valverde.



"Nous avons un match mercredi et nous devons être actifs et à la fin, il a marqué le but car nous savons déjà que Léo marque des buts partout."