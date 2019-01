Après la polémique, Memphis Depay clarifie ses propos

Memphis Depay a réagi ce mercredi sur son compte Twitter à la spéculation générée par ses propos équivoques évoquant un départ de Lyon et son envie de jouer pour un "club qui veut vraiment jouer au football" dans des propos rapportés par le magazine Batave Helden.

"J'ai dit que Lyon jouait mieux au foot que la plupart des grands clubs. Avant de me traiter de quoi que se soit ou de m'attaquer, assurez-vous de résumer les faits correctement au lieu de relayer des rumeurs", a dit Depay.

"J'aime vraiment jouer à Lyon et les gens peuvent me croiser sans cesse dans les rues", écrit encore le Batave sur Twitter.

I really like Lyon and People see me in the streets all the time! I also mentioned that @OL play better football then most of the clubs with big names! So before you try to call me names or attack me make sure you get your facts straight instead of running with the rumors #Ivory pic.twitter.com/sF9XQZlek6