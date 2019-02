Après la jaquette, Cristiano Ronaldo chassé des menus de FIFA 19

La célèbre simulation sportive ne veut plus de l'international portugais dans son interface.

Les amateurs de stats virtuelles le savent bien : Cristiano Ronaldo est toujours le meilleur joueur du pléthorique effectif de FIFA 19. Mais si les perfmroances de l'ancien mancunien et madrilène ne sont pas remises en cause, son comportement extra-sportif l'est, à en juger par le traitement qui lui a été reservé de la part de la dernière mise à jour de la célèbre simulation vidéoludique.

En effet, les joueurs chevronnés de la simulation d'EA Sports se sont aperçus que Ronaldo n'apparaît désormais plus dans les menus de l'interface du jeu. Les affaires extra-sportives dans lesquelles se retrouve mêlé le natif de Madère ne sont certainement pas étrangères à cet état de fait.

Cristiano Ronaldo a été, pour rappel, récemment condamné par le fisc espagnol. De quoi légèrement entacher sa réputation auprès d'EA Sports. Sans oublier bien sûr l'accusation de viol dont le joueur lusitanien fait l'objet aux États-Unis.

L'éditeur américain n'a donc certainement pas voulu prendre de risques, lui qui avait retiré (temporairement) Cristiano Ronaldo de son site officiel en fin d'année dernière lorsque l'affaire avait fait la Une des médias internationauxc.

L'article continue ci-dessous

Cristiano Ronaldo sera-t-il sur la couverture de FIFA 20 à la rentrée prochaine ? Rien n'est moins sûr pour un joueur qui semble se rapprocher d'un destin à la Tiger Woods. L'enjeu désormais pour Cr7 c'est de savoir si Nike aura une réaction similaire à celle d'EA. On se souvient qu'en 2016, l'équipementier américain, qui sponsorise Ronaldo depuis 2003, avait signé un contrat à vie avec la star portugaise pour 1 milliards d'euros selon diverses estimations.

Pour rappel, FIFA 19 trône en tête des jeux les plus vendus au cours de l'année 2018 d'après le rapport du SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs). Fort de 1,35 million de ventes - dont près de 80% sur PS4 - FIFA 19 parvient à faire mieux que la version 18 qui avait séduit environ 300.000 joueurs l'année passée.