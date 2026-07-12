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Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Après la défaite, Norwegian Airlines tient son pari et devient une compagnie « britannique »

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La sélection des « Trois Lions » affrontera l'Argentine

La compagnie aérienne norvégienne Norwegian a honoré le pari perdu avec British Airways sur les réseaux sociaux : elle a remplacé pendant 24 heures la photo de profil de son compte officiel Instagram par le logo de la compagnie britannique.

Cette démarche fait suite à la défaite de la sélection norvégienne face à l’Angleterre (2-1), samedi soir, en quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Selon l’agence Reuters, les deux transporteurs avaient convenu avant la rencontre d’un pari amical : la compagnie du pays vaincu remplacerait sa photo de profil sur Instagram par le logo de celle du pays vainqueur pendant vingt-quatre heures.

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« Norwegian Air » a accompagné ce nouveau logo d’un message : « Même si le tournoi est terminé pour nous, ce pari amical restera à jamais gravé dans nos cœurs. »

La compagnie a également adressé un message de félicitations à son concurrent, déclarant : « Nous souhaitons bonne chance à l’Angleterre et à British Airways pour la demi-finale, et nous espérons sincèrement qu’elles parviendront à ramener la Coupe chez elles. »

Mercredi prochain, à Atlanta (États-Unis), l’Angleterre défiera l’Argentine, championne en titre, en demi-finale de la Coupe du monde.

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