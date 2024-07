Après la bagarre, Darwin Nunez risque gros

La CONMEBOL a ouvert une enquête sur le comportement de Darwin Nunez, impliqué dans une bagarre avec des supporters

Après la victoire de la Colombie (10 joueurs) sur l'Uruguay (1-0) en demi-finale de la Copa América, les esprits se sont échauffés. Guillermo Varela a été expulsé et un certain nombre de joueurs sont montés dans les tribunes pour réprimander les supporters colombiens. Au cours d'une bagarre collective, Nunez a reçu un coup de poing de la part d'un supporter et, en représailles, il a été vu en train de donner des coups de poing à son tour.

La CONMEBOL a ouvert une enquête sur les scènes de violence. Des objets ont été lancés et certains supporters ont été visiblement blessés. Le capitaine de l'Uruguay, José Maria Gimenez, a déclaré qu'il s'agissait presque d'un "désastre" dans le stade, alors qu'il a rejoint Nunez en sautant dans les tribunes.

L'article continue ci-dessous

Dans un communiqué, la CONMEBOL a déclaré : "La commission de discipline de la CONMEBOL a ouvert une enquête pour comprendre le déroulement des faits et les responsabilités des personnes impliquées dans les actes de violence survenus à la fin du match entre les équipes nationales de l'Uruguay et de la Colombie.

"À la veille de la finale de la Copa América, nous voulons réaffirmer et avertir qu'aucune action ne sera tolérée pour ternir cette fête mondiale du football, qui implique à la fois les joueurs et les supporters présents dans le stade, et qui sera regardée par des centaines de millions de téléspectateurs dans le monde entier.

"Il est inacceptable qu'un tel incident transforme la passion en violence. Par conséquent, aucun comportement nuisant à la compétition sportive et au plus beau spectacle du monde, qui appartient à toute la famille du football, ne sera toléré".