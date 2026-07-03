Après l’intérêt manifesté par Chelsea, Granit Xhaka prend sa décision finale

Selon la presse anglaise, le milieu de terrain suisse Granit Xhaka aurait tranché la question de son avenir, Récemment, des rumeurs l’envoyaient à Chelsea, où il aurait retrouvé l’entraîneur espagnol Xabi Alonso, avec qui il a brillé au Bayer Leverkusen et remporté le doublé historique en 2023-2024.

Selon la chaîne « Sky Sports », le Suisse, qui porte le brassard à Sunderland, a décidé de rester en place durant ce mercato, après que les « Black Cats » ont rejeté une offre officielle de Chelsea.

Dimanche dernier, les « Black Cats » avaient déjà rejeté une offre de 8 millions de livres sterling émise par Chelsea pour recruter le milieu de terrain de 33 ans. La position du club a été catégorique : l’international suisse, pièce maîtresse du retour réussi des « Black Cats » en Premier League, n’est pas à vendre.

Selon certaines sources, le milieu de terrain aurait d’abord envisagé l’offre des Blues, séduit par l’idée de retrouver Alonso, fraîchement nommé à la tête de Chelsea après leur collaboration réussie en Allemagne.

Des discussions approfondies avec la direction des Black Cats l’ont toutefois convaincu de réaffirmer son engagement envers le club.

La perspective de mener Sunderland en Ligue Europa la saison prochaine, les ambitions à long terme du club et sa dynamique de progression ont constitué des facteurs déterminants dans la décision du Suisse de rester. Sa relation solide avec les supporters et son attachement au club ont également pesé dans la balance.

La direction de Sunderland, qui voit en l’ancien Gunner un pilier et un véritable leader, tant sur le terrain qu’en dehors, compte sur lui pour jouer un rôle majeur lors de la prochaine campagne. Rappelons que le Suisse, arrivé l’été dernier pour 13 millions de livres sterling, a encore deux ans de contrat avec les Black Cats.