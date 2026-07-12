Une vague de colère a déferlé sur l’équipe d’Angleterre et ses supporters sur les réseaux sociaux après que l’arbitre français Clément Turpin n’a pas sifflé une faute évidente sur l’attaquant Harry Kane, juste avant l’ouverture du score norvégienne en quart de finale de la Coupe du monde 2026 au Hard Rock Stadium de Miami.

À la 36^e minute, le milieu norvégien Patrick Berg a taclé violemment Kane, mais Turpin a laissé l’action se poursuivre. Les Scandinaves en ont profité : Andreas Schieldrop a adressé un centre fulgurant qui a fini dans la lucarne de Jordan Pickford, offrant l’ouverture du score aux Vikings (1-0).

Les « Trois Lions » ont vivement contesté cette décision, mais l’assistance vidéo (VAR) n’est pas intervenue pour revoir l’action, suscitant de nombreuses interrogations sur les critères d’arbitrage du tournoi. D’autant que l’entraîneur allemand Thomas Tuchel avait déjà qualifié Turpin d’arbitre de « cinquième catégorie » en 2023, après le match entre le Bayern Munich et Manchester City en Ligue des champions, déclarant : «Je lui donne 1/10, sa prestation était vraiment mauvaise, c’est incroyable à ce niveau.»

«Le tournoi est truqué» : la toile s’embrase

Selon le journal britannique The Sun, les réseaux sociaux ont été submergés par une vague d’accusations affirmant que la compétition était « truquée », un supporter écrivant notamment sur la plateforme X : « Le match Norvège-Angleterre a été arrêté, c’est inacceptable et une insulte à l’intelligence des supporters. Ce tournoi est truqué, Kane a été victime d’une erreur à 100 %. »

Un autre a ajouté : « Faute sur Kane avant le but norvégien. L’assistance vidéo ? But. Je suis convaincu que le tournoi est truqué pour favoriser l’Argentine jusqu’en finale, en passant par la Norvège. »

Un troisième a renchéri : « Mon Dieu, une faute a été sifflée contre Kane, l’Angleterre a été flouée, ce tournoi est truqué en faveur de la Norvège. »

Les observateurs rappellent aussi un épisode similaire lors du huitième de finale Argentine-Égypte, quand la VAR avait annulé un deuxième but égyptien à la 58^e minute pour une faute signalée de Marwan Attia sur Lisandro Martínez, avant que l’Argentine ne renverse le score après avoir été menée 2-0 et ne l’emporte finalement 3-2. ce qui a renforcé les soupçons de double standard dans l’arbitrage.

Bellingham sauve l’Angleterre malgré la polémique

Malgré l’agacement ambiant, Jude Bellingham a permis à l’Angleterre d’égaliser en première période d’une frappe précise dans le coin inférieur, avant que les Three Lions ne soient épargnés par l’arbitre Turpan, qui a annulé un but norvégien de Torbjørn Hegem sur corner, pour une faute d’Erling Haaland sur Elliot Anderson, décision qui a ravivé les accusations de partialité.

En début de prolongation, Bellingham a inscrit un deuxième but, offrant à l’Angleterre une victoire 2-1 et un billet pour les demi-finales. Malgré ce succès, la polémique arbitrale a occulté le résultat, et les demandes d’un examen approfondi de la performance des arbitres et de la technologie vidéo (VAR) se sont multipliées.