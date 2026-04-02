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Après l'échec en Afrique… Le sort de Ben Charki à Al-Ahly est scellé

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Les rumeurs vont bon train concernant l'avenir du joueur marocain Achraf Ben Sharqi au sein de son club, l'Al-Ahly égyptien, surtout depuis l'élimination de l'équipe de la Ligue des champions africaine.

Ben Charki, âgé de 31 ans, a rejoint les rangs d'Al-Ahly en janvier 2025, et son contrat court jusqu'à l'été 2027.

Al-Ahly s'apprête à procéder à de nombreux changements dans son effectif après son échec africain pour la deuxième saison consécutive.

À cet égard, Al-Ahly ne s'oppose pas au départ de son joueur Ben Charki, à condition que des offres financièrement acceptables soient faites.

Une source au sein de l'Al-Ahly a déclaré au journal Al-Youm Al-Sabea : « La direction du club accueille favorablement le départ d'Ashraf Ben Charki lors du prochain mercato estival, suite à la baisse de son niveau de jeu. »

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Il a ajouté : « Le salaire de Ben Charki est élevé et pèse sur les finances d’Al-Ahly, et le joueur est constamment en colère parce qu’il reste sur le banc. »

Il a poursuivi : « Ben Sharqi est le principal candidat au départ de l'Al-Ahly à l'été 2026, mais à condition que des offres financièrement intéressantes soient reçues. »

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