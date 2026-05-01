Après l’absence prolongée de Xavi Simons, De Zerbi pose un seul refus

Roberto De Zerbi cache mal sa déception après la rupture du ligament croisé subie par Xavi Simons la semaine dernière sur la pelouse de Wolverhampton. L’entraîneur de Tottenham Hotspur refuse néanmoins de rejeter la responsabilité sur quiconque au sein du club.

Le milieu de terrain s’est blessé en deuxième mi-temps à Molineux après un mouvement malencontreux qui lui a visiblement causé une vive douleur au genou. Transporté sur civière, le Néerlandais manquera non seulement la Coupe du monde, mais aussi, très probablement, le reste de la saison 2026.

Vendredi, à la veille du déplacement à Aston Villa, l’entraîneur italien a réaffirmé que personne, et surtout pas le staff médical, ne devait être pointé du doigt pour ce qui s’est passé juste après la blessure du milieu offensif.

« Nous gagnons ensemble et nous perdons ensemble », a-t-il déclaré en conférence de presse, insistant sur l’importance du sentiment d’appartenance au club. « Ce n’est pas le moment de polémiquer ou de rejeter la responsabilité sur autrui. »

« Chacun d’entre nous doit se sentir responsable d’un grand club. Nous devons rester soudés. Nous ne devons pas nous enfermer dans nos propres pensées », a-t-il déclaré aux joueurs, au staff technique et à l’ensemble du personnel du club.

Outre Simons, De Zerbi doit déjà gérer plusieurs autres blessés : Mohammed Kudus, Dominic Solanke, Cristian Romero et Guglielmo Vicario seront eux aussi absents dimanche face à Aston Villa.